Gençler bu parkı çok sevecek - Son Dakika
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Spor

Gençler bu parkı çok sevecek

Gençler bu parkı çok sevecek

Başiskele'de, ilçe tarihinde bir ilki temsil eden Calisthenics Park, Barbaros Mahallesi'nde hizmete girdi. Kendi vücut ağırlığıyla yapılan egzersizleri teşvik eden parkta, şınav mekik aleti, paralel kol ve göğüs çalıştırma aleti, barfiks ve komanda geçiş merdivenleri gibi çeşitli antrenman ekipmanları bulunuyor. Gençler, doğal ortamda spor yapmanın keyfini çıkaracak.

02.09.2024 15:12  Güncelleme: 15:13
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Başiskele'ye "Calisthenics Park" kazandırıldı. İlçede bir ilk olma özelliği taşıyan parkta; şınav mekik aleti, paralel kol ve göğüs çalıştırma aleti, barfiks ve düz komanda geçiş merdivenleri gibi antrenman ekipmanları yer alıyor.

Tüm dünyaya yayılan ve temel olarak kişinin kendi vücut ağırlığını kullanarak gerçekleştirdiği egzersiz olan calisthenics, artık Başiskele'deki gençler tarafından da yapılacak. Başiskele Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Barbaros Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerinde yer alan Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız Stadı park alanı içerisine yapılan Calisthenics Park hizmete açıldı.

Başiskele'de bir ilk olma özelliği taşıyan parkta, şınav mekik aleti, paralel kol ve göğüs çalıştırma aleti, barfiks ve düz komanda geçiş merdivenleri gibi antrenman ekipmanları yer alıyor. Başiskeleli gençler doğal çevrenin bir spor alanı ya da bir spor salonu gibi kullanıldığı Calisthenics Park'ta spor yapmanın keyfini yaşayacak. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Başiskele, Spor, Spor, Son Dakika

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