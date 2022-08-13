Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ekvador'un Guayaquil kentinde düzenlenen şampiyonanın üçüncü gününde kadınlar 70 kiloda tatamiye çıkan Fidan Ögel, İspanya 'dan Ai Tsunoda Roustant ile yaptığı altın madalya mücadelesini kaybederek gümüş madalyanın sahibi oldu.

Kaynak: AA

İspanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Gençler Dünya Judo Şampiyonası'nda Fidan Ögel, gümüş madalya kazandı - Son Dakika

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