Gençler Dünya Judo Şampiyonası'nda Fidan Ögel, gümüş madalya kazandı - Son Dakika
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Gençler Dünya Judo Şampiyonası'nda Fidan Ögel, gümüş madalya kazandı

13.08.2022 10:32
Gençler Dünya Judo Şampiyonası'nda Fidan Ögel, gümüş madalya kazandı

Gençler Dünya Judo Şampiyonası'nda milli sporcu Fidan Ögel, 70 kiloda gümüş madalya kazandı.

Gençler Dünya Judo Şampiyonası'nda milli sporcu Fidan Ögel, 70 kiloda gümüş madalya kazandı.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ekvador'un Guayaquil kentinde düzenlenen şampiyonanın üçüncü gününde kadınlar 70 kiloda tatamiye çıkan Fidan Ögel, İspanya'dan Ai Tsunoda Roustant ile yaptığı altın madalya mücadelesini kaybederek gümüş madalyanın sahibi oldu.

Erkekler 90 kiloda Cem Ata Demirtaş ise 2. turda İngiliz Ryan Rijksen Salman'a yenilerek elendi.

Şampiyonada kadınlar +78 kiloda Hilal Öztürk ve erkekler +100 kiloda Münir Ertuğ madalya mücadelesi verecek.

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Kaynak: AA

İspanya, Spor, Son Dakika

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