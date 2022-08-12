Gençler Dünya Judo Şampiyonası'nda milli sporcu Yıldız, altın madalya kazandı - Son Dakika
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Gençler Dünya Judo Şampiyonası'nda milli sporcu Yıldız, altın madalya kazandı

12.08.2022 10:00
Gençler Dünya Judo Şampiyonası'nda milli sporcu Yıldız, altın madalya kazandı

Gençler Dünya Judo Şampiyonası'nda milli sporcu Özlem Yıldız, 57 kiloda altın madalya kazandı.

Gençler Dünya Judo Şampiyonası'nda milli sporcu Özlem Yıldız, 57 kiloda altın madalya kazandı.

Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ekvator'un Guayaquil kentinde devam eden şampiyonada kadınlar 57 kiloda Özlem Yıldız, finalde Japon rakibini yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Şampiyonasının ikinci gününde tatamiye çıkan milli judoculardan 57 kiloda Ayşenur Karadağ, 63 kiloda Habibe Afyonlu ve Ayten Yeksan rakiplerine yenilerek 2. turda elendi.

Şampiyonada bugün kadınlar 70 kiloda Fidan Ögel ve erkekler 90 kiloda Cem Ata Demirtaş tatamiye çıkacak.

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Kaynak: AA

Özlem Yıldız, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gençler Dünya Judo Şampiyonası'nda milli sporcu Yıldız, altın madalya kazandı - Son Dakika

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