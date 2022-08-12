Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ekvator'un Guayaquil kentinde devam eden şampiyonada kadınlar 57 kiloda Özlem Yıldız, finalde Japon rakibini yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Kaynak: AA

Özlem Yıldız, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Gençler Dünya Judo Şampiyonası'nda milli sporcu Yıldız, altın madalya kazandı - Son Dakika

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