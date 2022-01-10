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Gençler Güreş il birinciliği yapıldı - Son Dakika

Gençler Güreş il birinciliği yapıldı

10.01.2022 12:44
Gençler Güreş il birinciliği yapıldı

Okul Sporları Genç B Güreş il birinciliği müsabakaları Özkan Olcay Güreş Salonu'nda sona erdi.

Okul Sporları Genç B Güreş il birinciliği müsabakaları Özkan Olcay Güreş Salonu'nda sona erdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Okul Spor yarışmaları kapsamında Özkan Olcay Güreş Salonu'nda Genç B Güreş İl Birinciliği yapıldı. 30 sporcunun katıldığı Genç B Güreş İl Birinciliği sonunda Grekoromende 41-45 kg'da Alper Akbal, 48 kg'da Onur Sala, 55 kg'da Emirhan Tanrıverdi, 71 kg'da Tufan Yüksel, serbest stilde 41-45 kg'da Sergen Türkan, 48 kg'da Özgür Çağlayan, 55 kg'da Abdulrahim Öztürk ve 80 kg'da Mesut Purtul birinci oldu.

14-16 Ocak 2022 tarihleri arasında yapılacak olan Güreş Grup Müsabakalarına 18 farklı şehirden gelecek sporculara Düzce ev sahipliği yapacak. - DÜZCE

Gençler Güreş il birinciliği yapıldı
Gençler Güreş il birinciliği yapıldı

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Özkan Olcay, gençlik, Güreş, Okul, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Gençler Güreş il birinciliği yapıldı - Son Dakika Spor


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