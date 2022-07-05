Gençler Kano Akarsu Slalom Dünya Şampiyonası İtalya'da başladı - Son Dakika
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Gençler Kano Akarsu Slalom Dünya Şampiyonası İtalya'da başladı

05.07.2022 15:36
Gençler Kano Akarsu Slalom Dünya Şampiyonası İtalya'da başladı

Kano Genç Milli Takımı, Akarsu Slalom Dünya Şampiyonası'nın takımlar finalinde 15'inci oldu.

Kano Genç Milli Takımı, Akarsu Slalom Dünya Şampiyonası'nın takımlar finalinde 15'inci oldu.

Türkiye Kano Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 23 Yaş Altı ve Gençler Kano Akarsu Slalom Dünya Şampiyonası İtalya'nın İvrea kentinde başladı. Türkiye'yi 23 Yaş Altı Erkekler K1'de Mustafa Arda Acar, Kubilay Yılmaz ve Hasan Berk Toprak, 23 Yaş Altı Erkekler C1'de ise Muhammet Usta ve Emir Fazıl Yazıcı temsil ediyor.

Şampiyonanın ilk gününde gerçekleştirilen takımlar finalini milli sporcular 15'inci sırada tamamladı.

Yarın bireysel yarışmalarla devam edecek şampiyona, 10 Temmuz Pazar günü sona erecek.

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Kaynak: AA

Dünya Şampiyonası, İtalya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gençler Kano Akarsu Slalom Dünya Şampiyonası İtalya'da başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gençler Kano Akarsu Slalom Dünya Şampiyonası İtalya'da başladı - Son Dakika
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