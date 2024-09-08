Muaythai Milli Takımı Dünya Şampiyonası\'na Hazırlanıyor

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Gençler Muaythai Milli Takımı, Dünya Şampiyonası hazırlıklarına Kastamonu'da devam ediyor.

Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'ndeki son kampını teknik direktör Erhan Otluoğlu yönetiminde yapan milli takım, 11-20 Eylül tarihlerinde Tayland'da yapılacak Gençler Muaythai Dünya Şampiyonası'na katılacak.

Teknik direktör Erhan Otluoğlu, gazetecilere, şampiyonaya 26 sporcu ile katılacaklarını söyledi.

Şampiyonaya çok iyi hazırlandıklarını anlatan Otluoğlu, "15 erkek, 11 kadın sporcumuz mücadele edecek. İnşallah ülke olarak takım halinde dünya şampiyonluğunu hedefliyoruz. Önceki sene büyüklerde takım halinde dünya şampiyonu olmuştuk. Ondan önceki sene de gençlerde dünya ikincisi olmuştuk. Bu yıl da hedefimiz dünya şampiyonluğu. Dünyadaki en iyi takımlardan bir tanesiyiz. Ortalama 90 ila 110 arasında ülkenin katıldığı geniş kapsamlı bir organizasyon." dedi.

Kastamonu'daki tesisin çok iyi olduğunu vurgulayan Otluoğlu, "Bakanlığımıza, devlet büyüklerimize böyle bir tesis kurdukları için teşekkür ediyoruz. Muhteşem bir tesis. Doğa içerisinde, güzel bir rakımda, olimpik köy gibi tesisler yapılmış. Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız'a verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Milli sporculardan Özge Söyüncü ise 3,5 yıldır muaythai sporu ile ilgilendiğini belirterek, şunları kaydetti:

"2022'de Malezya'da düzenlenen dünya şampiyonasında Tayland ve Kanadalı rakibimi yenerek dünya şampiyonu oldum. Geçen yıl da Avrupa ve dünya şampiyonu oldum. Bu yıl da tüm rakiplerimi yenerek dünya şampiyonu olacağım. Kendime güveniyorum, takımıma güveniyorum. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Bu yıl da ülkeme, altın madalyayı alacağımın sözünü veriyorum."

Ahmet Akay Dalkıran da güzel bir kamp dönemi geçirdiklerini dile getirerek, "Gerek beslenmemiz gerek antrenmanlarımız olsun her alanda bizlere yardım ediyorlar. 2023 yılındaki dünya şampiyonasında iki derece maçı aldım, 3'üncü maçta kaybettim. Bir kez Avrupa ikinciliğim, 4 kez Türkiye şampiyonluğu, 2 kez Türkiye üçüncülüğü derecem var. İnşallah bu sene hedefim bayrağımızı göndere çekmek. Rakiplerimizi eze eze kırıp, bayrağımızı göklerde dalgalandırmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.