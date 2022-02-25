Gençler ve Yıldızlar Avrupa Eskrim Şampiyonası, yarın başlayacak - Son Dakika

Gençler ve Yıldızlar Avrupa Eskrim Şampiyonası, yarın Sırbistan'ın Novi Sad şehrinde başlayacak. Şampiyonaya flöre, kılıç ve epe branşlarında, genç ve yıldız yaş kategorilerinde toplam 35 milli eskrimci katılacak.
Sırbistan'da 26 Şubat-7 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek 'Gençler ve Yıldızlar Avrupa Eskrim Şampiyonası' yarın Novi Sad şehrinde başlıyor. Organizasyonda flöre, kılıç ve epe branşlarında, genç ve yıldız yaş kategorilerinde toplam 35 milli eskrimci kürsü mücadelesi verecek.
Milli eskrimciler, Antalya Kemer'de yoğun kamp sürecinin tamamladı. 39 ülkeden bini aşkın eskrimciye ev sahipliği yapacak şampiyonada; Türkiye'den yıldızlarda 24, gençlerde ise 21 sporcu hem bireyselde hem de takım müsabakalarında madalya arayacak.
Şampiyonada, 26 Şubat- 7 Mart tarihleri arasında piste çıkacak eskrimciler şöyle sıralanıyor:
Yarın
Genç Kadınlar Flöre: Nazlı Ceren Alioğlu, Almıla Birçe Durukan, Alisa İsbir, Melike Taşdelen
Genç Erkekler Kılıç: Tolga Aslan, Emirhan Çiftci, Muhammed Furkan Kalender, Adem Doruk Küpeli
27 Şubat Pazar
Genç Erkekler Flöre: Can Alkış, Alp Eyüpoğlu, Utku Özyalçın
Genç Kadınlar Epe: Aleyna Ertürk, Kayra Naz Özcan, Damlanur Sönmüş, Berra Sonyüksek
28 Şubat Pazartesi
Genç Erkekler Epe: Emir Akal, Halis Efe Elibol, Özgür Ege Şenyurdusev
Genç Kadınlar Kılıç: Begüm Alkaya, Nisanur Erbil, Nil Güngör
1 Mart Salı
Genç Kadınlar Epe/Takım
Genç Kadınlar Flöre/Takım
Genç Erkekler Kılıç/Takım
2 Mart Çarşamba
Genç Erkekler Epe/Takım
Genç Erkekler Flöre/Takım
Genç Kadınlar Kılıç/Takım
3 Mart Perşembe
Yıldız Kızlar Flöre: Fatıma Zehra Anbarlılar, Elif Su Ay, Almıla Birçe Durukan, Alisa İsbir
Yıldız Erkekler Kılıç: Tolga Aslan, Kerem Çağlayan, Adem Doruk Küpeli, Alkım Öztürk
4 Mart Cuma
Yıldız Erkekler Flöre: Baran Çobanoğlu, Poyraz Ege İlman, Tan Sezer, Kayhan Sırmacı
Yıldız Kızlar Epe: Aleyna Ertürk, Kayra Naz Özcan, Yağmur Sönmüş, Berra Sonyüksek
5 Mart Cumartesi
Yıldız Erkekler Epe: Halis Efe Elibol, Murat Meriç, Cengizhan Öner, Yalgın Yeter
Yıldız Kızlar Kılıç: Begüm Alkaya, Alara Çermen, Damla Demirkol, Nil Güngör
6 Mart Pazar
Yıldız Kızlar Epe/Takım
Yıldız Kızlar Flöre/Takım
Yıldız Erkekler Kılıç/Takım
7 Mart Pazartesi
Yıldız Erkekler Epe/Takım
Yıldız Erkekler Flöre/Takım
Yıldız Kızlar Kılıç/Takım - İSTANBUL
Kaynak: İHA
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