Gençler ve Yıldızlar Avrupa Eskrim Şampiyonası, yarın başlayacak - Son Dakika
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Gençler ve Yıldızlar Avrupa Eskrim Şampiyonası, yarın başlayacak

25.02.2022 12:50
Gençler ve Yıldızlar Avrupa Eskrim Şampiyonası, yarın başlayacak

Gençler ve Yıldızlar Avrupa Eskrim Şampiyonası, yarın Sırbistan'ın Novi Sad şehrinde başlayacak.

Gençler ve Yıldızlar Avrupa Eskrim Şampiyonası, yarın Sırbistan'ın Novi Sad şehrinde başlayacak. Şampiyonaya flöre, kılıç ve epe branşlarında, genç ve yıldız yaş kategorilerinde toplam 35 milli eskrimci katılacak.

Sırbistan'da 26 Şubat-7 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek 'Gençler ve Yıldızlar Avrupa Eskrim Şampiyonası' yarın Novi Sad şehrinde başlıyor. Organizasyonda flöre, kılıç ve epe branşlarında, genç ve yıldız yaş kategorilerinde toplam 35 milli eskrimci kürsü mücadelesi verecek.

Milli eskrimciler, Antalya Kemer'de yoğun kamp sürecinin tamamladı. 39 ülkeden bini aşkın eskrimciye ev sahipliği yapacak şampiyonada; Türkiye'den yıldızlarda 24, gençlerde ise 21 sporcu hem bireyselde hem de takım müsabakalarında madalya arayacak.

Şampiyonada, 26 Şubat- 7 Mart tarihleri arasında piste çıkacak eskrimciler şöyle sıralanıyor:

Yarın

Genç Kadınlar Flöre: Nazlı Ceren Alioğlu, Almıla Birçe Durukan, Alisa İsbir, Melike Taşdelen

Genç Erkekler Kılıç: Tolga Aslan, Emirhan Çiftci, Muhammed Furkan Kalender, Adem Doruk Küpeli

27 Şubat Pazar

Genç Erkekler Flöre: Can Alkış, Alp Eyüpoğlu, Utku Özyalçın

Genç Kadınlar Epe: Aleyna Ertürk, Kayra Naz Özcan, Damlanur Sönmüş, Berra Sonyüksek

28 Şubat Pazartesi

Genç Erkekler Epe: Emir Akal, Halis Efe Elibol, Özgür Ege Şenyurdusev

Genç Kadınlar Kılıç: Begüm Alkaya, Nisanur Erbil, Nil Güngör

1 Mart Salı

Genç Kadınlar Epe/Takım

Genç Kadınlar Flöre/Takım

Genç Erkekler Kılıç/Takım

2 Mart Çarşamba

Genç Erkekler Epe/Takım

Genç Erkekler Flöre/Takım

Genç Kadınlar Kılıç/Takım

3 Mart Perşembe

Yıldız Kızlar Flöre: Fatıma Zehra Anbarlılar, Elif Su Ay, Almıla Birçe Durukan, Alisa İsbir

Yıldız Erkekler Kılıç: Tolga Aslan, Kerem Çağlayan, Adem Doruk Küpeli, Alkım Öztürk

4 Mart Cuma

Yıldız Erkekler Flöre: Baran Çobanoğlu, Poyraz Ege İlman, Tan Sezer, Kayhan Sırmacı

Yıldız Kızlar Epe: Aleyna Ertürk, Kayra Naz Özcan, Yağmur Sönmüş, Berra Sonyüksek

5 Mart Cumartesi

Yıldız Erkekler Epe: Halis Efe Elibol, Murat Meriç, Cengizhan Öner, Yalgın Yeter

Yıldız Kızlar Kılıç: Begüm Alkaya, Alara Çermen, Damla Demirkol, Nil Güngör

6 Mart Pazar

Yıldız Kızlar Epe/Takım

Yıldız Kızlar Flöre/Takım

Yıldız Erkekler Kılıç/Takım

7 Mart Pazartesi

Yıldız Erkekler Epe/Takım

Yıldız Erkekler Flöre/Takım

Yıldız Kızlar Kılıç/Takım - İSTANBUL

Gençler ve Yıldızlar Avrupa Eskrim Şampiyonası, yarın başlayacak

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Antalya Kemer, Sırbistan, Eskrim, Mart, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Gençler ve Yıldızlar Avrupa Eskrim Şampiyonası, yarın başlayacak - Son Dakika


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