Gençler ve Yıldızlar Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda genç kadınlar kılıç takımı 4. oldu - Son Dakika
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Gençler ve Yıldızlar Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda genç kadınlar kılıç takımı 4. oldu

02.03.2022 18:52
Gençler ve Yıldızlar Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda genç kadınlar kılıç takımı 4. oldu

Sırbistan'ın Novi Sad kentinde devam eden Gençler ve Yıldızlar Avrupa Eskrim Şampiyonası'nın beşinci gününde genç erkekler epe, genç kadınlar flöre ve genç erkekler kılıç kategorilerinde takımlar piste çıktı.

Sırbistan'ın Novi Sad kentinde devam eden Gençler ve Yıldızlar Avrupa Eskrim Şampiyonası'nın beşinci gününde genç erkekler epe, genç kadınlar flöre ve genç erkekler kılıç kategorilerinde takımlar piste çıktı.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Nisanur Erbil, Begüm Alkaya ve Nil Güngör'den oluşan genç kadınlar kılıç takımı bronz madalya müsabakasında İtalya'ya 45-42 mağlup olarak 4. sırayı aldı.

Genç kadınlar kılıç takımı bugün çıktığı karşılaşmalarda, Yunanistan'ı 45-36, çeyrek finalde ise Romanya'yı 45-34 yenerek yarı finalde Fransa'nın rakibi oldu.

Ay-yıldızlı takım yarı finalde Fransa'ya 45-22, ardından 3'üncülük maçında İtalya'ya 45-42 yenildi.

Öte yandan bugün piste çıkan genç erkekler epe takımı (Emir Akal, Halis Efe Elibol, Özgür Ege Şenyurdusev) 15'inci, genç erkekler flöre takımı ise (Can Alkış, Alp Eyüpoğlu, Utku Özyalçın) 10'uncu oldu.

Organizasyon yarın yıldız kızlar flöre ve yıldız erkekler kılıç müsabakaları ile devam edecek.

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Sırbistan, Türkiye, İtalya, Eskrim, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Gençler ve Yıldızlar Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda genç kadınlar kılıç takımı 4. oldu - Son Dakika


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