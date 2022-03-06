Gençler ve Yıldızlar Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda elde edilen başarılar - Son Dakika
Üye Girişi

Gençler ve Yıldızlar Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda elde edilen başarılar

06.03.2022 23:52
Gençler ve Yıldızlar Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda elde edilen başarılar

Türkiye Eskrim Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Murat Atalı, Sırbistan'da düzenlenen Gençler ve Yıldızlar Avrupa Şampiyonası'nın, eskrim tarihinin en başarılı Avrupa Şampiyonası olduğunu belirtti.

Türkiye Eskrim Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Murat Atalı, Sırbistan'da düzenlenen Gençler ve Yıldızlar Avrupa Şampiyonası'nın, eskrim tarihinin en başarılı Avrupa Şampiyonası olduğunu belirtti.

Atalı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Novi Sad'da düzenlenen organizasyonun yarın sona ereceğini anımsattı.

Organizasyonda başarılı sonuçlara imza attıklarını vurgulayan Atalı, şunları kaydetti:

"Novi Sad'da yarın sona erecek Gençler ve Yıldızlar Avrupa Eskrim Şampiyonası, eskrim tarihimizin en başarılı Avrupa Şampiyonası oldu. İki gümüş ve iki bronz madalya aldık. Yıldız kızlarımız da klasmanda birinciliği elde etti. Hepsi de kendi kategorisinde bir ilk olan bu başarılar öncelikle sporcularımızın, anne ve babalarının, antrenörlerinin ve kulüplerinin başarısıdır. Bakanlığın bizden hiç esirgemediği destek de bu başarıları hazırlayan en önemli etkendir. Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu da organizasyondaki başarımızın ardından arayıp tebrik etti. İnşallah yakın zamanda İstiklal Marşı'mızı okutmak da nasip olur."

Yıldız Kız Flöre Milli Takımı, Avrupa'da klasman birinciliğini elde etti

Organizasyonda genç kızlar kılıçta Nisanur Erbil ile yıldız kızlar flörede Alisa İsbir, Almıla Birçe Durukan, Elif Su Ay ve Fatıma Zehra Anbarlılar'dan oluşan milli takım, Avrupa ikincisi oldu.

Ayrıca Yıldız Kız Flöre Milli Takımı, başarısıyla Avrupa'da klasman birinciliğine ulaştı.

Genç kızlar flörede Alisa İsbir ile yıldız erkekler kılıçta Tolga Arslan ise Avrupa üçüncülüğünü elde etti.

YORUMLAR
500
Gençler ve Yıldızlar Avrupa Eskrim Şampiyonası Gençler ve Yıldızlar Avrupa Eskrim Şampiyonası Gençler ve Yıldızlar Avrupa Eskrim Şampiyonası Gençler ve Yıldızlar Avrupa Eskrim Şampiyonası

Avrupa Şampiyonası, Sırbistan, Türkiye, Eskrim, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Gençler ve Yıldızlar Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda elde edilen başarılar - Son Dakika


Son Dakika
23:24 TFF, Fenerbahçe'nin paylaşımına jet hızıyla yanıt verdi! Trabzonspor maçı sonrası gelen yorumlara: Cumhuriyet Savcılarımızı göreve davet ediyoruz
22:59 Yakın arkadaşını kaybeden Acun Ilıcalı'dan duygu dolu paylaşım geldi: Alpay'ım ne yazsam yetmeyecek
22:56 Nefes kesen mücadele! Manchester City, United'ı 4-1 yendi
22:37 Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik'ten hakem çıkışı geldi: Uğradığımız haksızlıklara bir halka daha eklediler
22:31 Zelenski öldürülse Ukrayna ne yapacak? ABD, ülkenin izleyeceği yolu paylaştı
22:17 Fenerbahçe'den bir ilk! Bu sefer taraftarlar maçın oyuncusu seçildi
21:38 Beraberlik golünü atan Fenerbahçeli Miha Zajc'ten mesaj: Kırmızı karttan sonra oyun değişti
21:14 Olaylı karşılaşma sona erdi! Fenerbahçe-Trabzonspor mücadelesi 1-1 bitti
21:08 Putin'e yakınlığı ile bilinen Kadirov, Zelenski'i tehdit etti: Tek şansını kullan yoksa sonun Saakaşvili gibi olur
20:25 Sahaya dalan taraftar hakeme saldırmak istedi! Futbolcuların müdahalesi faciayı son anda önledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2022 23:59:10. #1.11#
SON DAKİKA: Gençler ve Yıldızlar Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda elde edilen başarılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement