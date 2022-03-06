Gençler ve Yıldızlar Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda elde edilen başarılar - Son Dakika

Türkiye Eskrim Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Murat Atalı, Sırbistan'da düzenlenen Gençler ve Yıldızlar Avrupa Şampiyonası'nın, eskrim tarihinin en başarılı Avrupa Şampiyonası olduğunu belirtti.

Atalı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Novi Sad'da düzenlenen organizasyonun yarın sona ereceğini anımsattı.

Organizasyonda başarılı sonuçlara imza attıklarını vurgulayan Atalı, şunları kaydetti:

"Novi Sad'da yarın sona erecek Gençler ve Yıldızlar Avrupa Eskrim Şampiyonası, eskrim tarihimizin en başarılı Avrupa Şampiyonası oldu. İki gümüş ve iki bronz madalya aldık. Yıldız kızlarımız da klasmanda birinciliği elde etti. Hepsi de kendi kategorisinde bir ilk olan bu başarılar öncelikle sporcularımızın, anne ve babalarının, antrenörlerinin ve kulüplerinin başarısıdır. Bakanlığın bizden hiç esirgemediği destek de bu başarıları hazırlayan en önemli etkendir. Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu da organizasyondaki başarımızın ardından arayıp tebrik etti. İnşallah yakın zamanda İstiklal Marşı'mızı okutmak da nasip olur."

Yıldız Kız Flöre Milli Takımı, Avrupa'da klasman birinciliğini elde etti

Organizasyonda genç kızlar kılıçta Nisanur Erbil ile yıldız kızlar flörede Alisa İsbir, Almıla Birçe Durukan, Elif Su Ay ve Fatıma Zehra Anbarlılar'dan oluşan milli takım, Avrupa ikincisi oldu.

Ayrıca Yıldız Kız Flöre Milli Takımı, başarısıyla Avrupa'da klasman birinciliğine ulaştı.

Genç kızlar flörede Alisa İsbir ile yıldız erkekler kılıçta Tolga Arslan ise Avrupa üçüncülüğünü elde etti.