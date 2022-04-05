Gençler ve Yıldızlar Dünya Eskrim Şampiyonası - Son Dakika
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Gençler ve Yıldızlar Dünya Eskrim Şampiyonası

05.04.2022 16:48
Gençler ve Yıldızlar Dünya Eskrim Şampiyonası

Birleşik Arap Emirlikleri'nde devam eden Gençler ve Yıldızlar Dünya Eskrim Şampiyonası'nın 4. gününde genç erkekler ve kadınlar flöre kategorilerinde 6 milli eskrimci piste çıktı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde devam eden Gençler ve Yıldızlar Dünya Eskrim Şampiyonası'nın 4. gününde genç erkekler ve kadınlar flöre kategorilerinde 6 milli eskrimci piste çıktı.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Dubai'de bugün gerçekleştirilen karşılaşmalar sonucunda Alisa İsbir 26'ıncı, Can Alkış 39'uncu, Almıla Birçe Durukan 54'üncü, Alp Eyüpoğlu 96'ıncı, Melike Taşdelen 99'uncu, Utku Özyalçın 110'uncu oldu.

Organizasyonda yarın yıldız erkekler ve kızlar flöre kategorilerinde bireysel karşılaşmalar yapılacak.

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Birleşik Arap Emirlikleri, Eskrim, Dubai, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Gençler ve Yıldızlar Dünya Eskrim Şampiyonası - Son Dakika


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