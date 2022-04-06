Gençler ve Yıldızlar Dünya Eskrim Şampiyonası - Son Dakika
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Gençler ve Yıldızlar Dünya Eskrim Şampiyonası

06.04.2022 17:15
Gençler ve Yıldızlar Dünya Eskrim Şampiyonası

Birleşik Arap Emirlikleri'nde devam eden Gençler ve Yıldızlar Dünya Eskrim Şampiyonası'nın 5. gününde yıldız erkekler ve kızlar flöre kategorisinde 6 milli eskrimci piste çıktı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde devam eden Gençler ve Yıldızlar Dünya Eskrim Şampiyonası'nın 5. gününde yıldız erkekler ve kızlar flöre kategorisinde 6 milli eskrimci piste çıktı.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Dubai'de bugün yapılan karşılaşmalar sonucunda Alisa İsbir 12'nci, Fatima Zehra Anbarlılar 40'ıncı, Almıla Birçe Durukan 50'nci, Tan Sezer 53'üncü, Poyraz Ege İlman 60'ıncı, Kayhan Sırmacı ise organizasyonu 84'üncü sırada tamamladı.

Şampiyonada yarın genç erkekler ve kadınlar flörede takım müsabakaları yapılacak.

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Birleşik Arap Emirlikleri, Eskrim, Dubai, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Gençler ve Yıldızlar Dünya Eskrim Şampiyonası - Son Dakika


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