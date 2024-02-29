Gençlerbirliği, 3 yıl dolmadan 8. kez genel kurula gidiyor

Türk futbolunun 100 yıllık kulüpleri arasında yer alan ancak efsane başkanı İlhan Cavcav'ın vefatı sonrası ekonomik sorunlarla anılan Gençlerbirliği, 3 yıl dolmadan 8. kez genel kurula gidecek.
Başkent ekibinin genel kurul toplantısı, 3 Mart Pazar günü Türkiye Karayolları Genel Müdürlüğü'nde çoğunluğa bakılmaksızın yapılacak.
Niyazi Akdaş'ın şirketleşme kongresinde yetki alınamamasının ardından istifa etmesi üzerine kırmızı siyahlı kulübün yönetim kurulu, 10 Şubat Cumartesi günü genel kurul yapma kararı almıştı.
"Değişmeyen gündem" genel kurul
Ekonomik krizin yaşandığı Gençlerbirliği'nde, Niyazi Akdaş'ın ilk kez başkanlığa seçildiği 10 Haziran 2021'den bu yana 6'sı seçimli olmak üzere 7 kez kongreye gidildi.
Süper Lig'e 2020-2021 sezonu sonunda veda eden kırmızı-siyahlılarda başkan Murat Cavcav, 10 Haziran 2021'de yapılan olağanüstü seçimli genel kurulda aday olmadı.
Murat Cavcav, babası İlhan Cavcav'ın vefatı sonrası 2017'de başkanlık görevine getirilmişti.
Kongreye tek aday giren Niyazi Akdaş, Gençlerbirliği başkanlığına seçildi ve böylece kırmızı-siyahlılarda "Cavcavlar dönemi" sona erdi.
2022'de 3 seçim yapıldı
Son üç sezondur Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Gençlerbirliği'nde, 2022 yılında 5 Haziran, 31 Temmuz ve 25 Eylül tarihlerinde seçimli 3 genel kurul yapıldı.
Niyazi Akdaş, 5 Haziran 2022'de yeniden başkanlığa seçilirken kısa süre sonra başkent ekibinde olağanüstü seçimli genel kurul ilan edildi.
Akdaş gitti-geldi
Akdaş, 31 Temmuz 2022'deki genel kurulda aday olmazken, başkanlık için Talip Çankırı ve Arda Çakmak yarıştı.
Seçimde en fazla oyu alan Talip Çankırı, kırmızı-siyahlı kulübün yeni başkanı seçildi ancak Çankırı dönemi yaklaşık iki ay sürdü.
25 Eylül 2022'de tekrar olağanüstü seçimli genel kurula giden Gençlerbirliği Kulübünde Niyazi Akdaş, yeniden başkanlık koltuğuna oturdu.
Yine yeniden Akdaş
Başkent temsilcisi, Trendyol 1. Lig'de geçen sezon ilk devreyi 7 puanla tamamlamasına rağmen devre arasında transfer yasağının kaldırılmasıyla puanını 38'e çıkarmayı başardı ve kümede kaldı.
Ancak başkan Akdaş, "yönetimde yer alan kişilerden mali anlamda gerekli katkıyı alamaması" üzerine yaşanan ekonomik sıkıntılardan dolayı istifa etti.
16 Temmuz ve 14 Ekim 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen olağanüstü genel kurullarda tekrar başkanlığa seçilen Akdaş, yönetim kurulunu yeniledi. Böylece Akdaş, "Cavcavlar dönemi"nden sonra kulüpte 5 kez başkanlık görevine seçildi.
Şirketleşme için yetki alınamadı
Gençlerbirliği Kulübü Yönetim Kurulu, 2023'ün son ayında delegelerden "şirketleşme yetkisi" almak için genel kurul kararı aldı.
Genel kurul için delege yeter sayısına 31 Aralık 2023 ve 7 Ocak 2024 tarihlerindeki toplantılarda ulaşılamadı.
Şirketleşme yetkisi alınamaması üzerine başkan Niyazi Akdaş, görevinden istifa ettiğini duyurdu.
Bunun üzerine kırmızı siyahlı kulüpte bir kez daha seçim kararı alındı.
Kırmızı-siyahlı camia, 3 yıl dolmadan yapılacak 8. genel kurulda yeni başkanını belirleyecek.
İstifadan sonra galibiyet yok
Gençlerbirliği'nde yaşanan "yönetim belirsizliği" saha sonuçlarına da yansıdı.
Kırmızı-siyahlı ekip, Akdaş'ın istifasını kamuoyuna duyurduğu 22 Ocak'tan bu yana maç kazanamadı.
Trendyol 1. Lig'de play-off'a kalma mücadelesi veren teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetimindeki Gençlerbirliği, Akdaş'ın istifasının ardından çıktığı 5 lig maçında 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.
Gençlerbirliği, son haftalarda aldığı kötü sonuçlar nedeniyle play-off hattının 6 puan gerisine düştü.
Ligde son galibiyetini 21 Ocak'ta 3-1'lik skorla Sakaryaspor'a karşı elde eden başkent ekibi, 33 puanla 9. sırada bulunuyor.
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