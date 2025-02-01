Gençlerbirliği 4. Galibiyetini Aldı

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Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig'de oynadığı son 4 maçtan galibiyetle ayrıldı.

Kırmızı-siyahlı ekip, 22. hafta mücadelesinde konuk ettiği Alagöz Holding Iğdır FK'yi, Michal Nalepa ve Metehan Mimaroğlu'nun penaltıdan attığı gollerle 2-0 yendi. Bu sonuçla ligde üst üste 4. galibiyetini elde eden başkent temsilcisi, puanını 36'ya yükseltti.

Hüseyin Eroğlu yönetiminde çıktığı 5 maçta 1 beraberlik ve 4 galibiyet sonucu 13 puan toplayan Gençlerbirliği, bu süreçte kalesini de gole kapattı.

Kırmızı-siyahlılar, Eroğlu yönetimindeki ilk maçında Sakaryaspor ile deplasmanda golsüz berabere kaldı. Ardından son sıradaki Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup eden Gençlerbirliği, 20. hafta mücadelesinde lider Kocaelispor'u başkentte 1-0 yenerek dikkatleri çekti. Boluspor deplasmanından 2-0'lık galibiyetle dönen ve play-off hattına giren başkent ekibi, Alagöz Holding Iğdır FK'yi de aynı skorla mağlup ederek çıkışını sürdürdü.

Gençlerbirliği, son 5 maçında 8 gol atarken kalesinde gol görmedi.

Ligde maç fazlasıyla 4. sıraya yükselen Gençlerbirliği, 23. hafta mücadelesinde 7 Şubat Cuma günü Esenler Erokspor'u ağırlayacak.