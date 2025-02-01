Stat: Eryaman
Hakemler: İlker Yasin Avcı, Hüseyin Kıvanç Durmaz, Onur Gülter
Gençlerbirliği: Erhan Erentürk, Fıratcan Üzüm, Sinan Osmanoğlu, Zuzek, Hanousek, Etebo, Amilton (Dk. 90+6 Çağrı Fedai, Mikail Okyar, Nalepa (Dk. 84 Ensar Kemaloğlu), Metehan Mimaroğlu (Dk.90+6 Emirhan Ünal), Sami Gökhan Altıparmak (Dk. 63 Alperen Babacan)
Alagöz Holding Iğdır FK: Bahadır Han Güngördü, Cebrail Karayel, Conte (Dk. 74 Eysseric), Alim Öztürk, Ali Yaşar (Dk. 46 Mert Çölgeçen), Muammer Sarıkaya, Gökcan Kaya, Malle (Dk. 46 Regattin), Avramovski (Dk. 46 Ethemi), Bruno, Thuram (D.k 83 Arda Çolak)
Goller: Dk. 4 Nalepa, Dk. 86 Metehan Mimaroğlu (Penaltıdan) (Gençlerbirliği)
Sarı kartlar: Dk. 70 Sinan Osmanoğlu, Dk. 90 Erhan Erentürk (Gençlerbirliği), Dk. 75 Eysseric, Dk. 82 Thuram, Dk. 90 Regattin (Alagöz Holding Iğdır FK)
Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Alagöz Holding Iğdır FK'yi 2-0 yenerek üst üste 4. galibiyetini elde etti.
Son Dakika › Spor › Gençlerbirliği 4. Galibiyetini Aldı - Son Dakika
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