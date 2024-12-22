Gençlerbirliği Adanaspor Maçına Hazır

Spor

Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında sahasında oynayacağı Adanaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Recep Karatepe yönetimindeki antrenman ısınma koşusu ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. 5'e 2 top kapma oyunuyla devam eden idman, bireysel şut çalışmasıyla sona erdi.

Kırmızı-siyahlı ekipte kart cezalısı Sinan Osmanoğlu ile sakatlıkları süren Yasin Güreler ve Abdullah Şahindere, Adanaspor'a karşı forma giyemeyecek.

Gençlerbirliği-Adanaspor karşılaşması, Eryaman Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak.