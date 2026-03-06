Gençlerbirliği, Alanyaspor Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
Gençlerbirliği, Alanyaspor Maçına Hazırlanıyor

06.03.2026 22:19
Natura Dünyası Gençlerbirliği, Alanyaspor ile maç öncesi antrenmanlarına başladı. Volkan Demirel, ikinci döneminin ilk idmanına çıktı.

Natura Dünyası Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Bu sezon 31 Ekim-7 Aralık 2025 tarihlerinde çalıştırdığı kırmızı-siyahlı takımla yeniden sözleşme imzalayan teknik direktör Volkan Demirel, 2. döneminin ilk antrenmanına çıktı.

Kulübün açıklamasına göre Demirel, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde futbolcularla kısa bir toplantı yaptı, devamında yönetim kurulu üyeleri ile oyunculardan takımın son durumu hakkında bilgi aldı.

Futbolcular, antrenmanın ilk bölümünde 5'e 2 top kapma oyunu oynadı ve dar alanda çeşitli pas organizasyonlarına çalıştı. Demirel yönetimindeki idman, yarı sahada oynanan çift kale maç ve MAS (maksimum aerobik hız) koşusuyla sona erdi.

Alanyaspor-Gençlerbirliği karşılaşması, 9 Mart Pazartesi günü oynanacak.

Kaynak: AA

Teknik Direktör, Volkan Demirel, Gençlerbirliği, Alanyaspor, Antrenman, Futbol, Spor

Gençlerbirliği, Alanyaspor Maçına Hazırlanıyor
