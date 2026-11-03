Gençlerbirliği, Alanyaspor'u 5-0 mağlup ederek 7 maçlık galibiyet hasretine son verdi - Son Dakika
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Gençlerbirliği, Alanyaspor'u 5-0 mağlup ederek 7 maçlık galibiyet hasretine son verdi

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Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor'u 5-0 mağlup eden Gençlerbirliği, 7 maçlık galibiyet hasretini sonlandırdı. Başkent ekibi, Bernd Storck yönetiminde ilk lig galibiyetini alırken 5 gün içinde oynadığı iki maçta 10 gol kaydetti.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor'u 5-0 mağlup eden Gençlerbirliği, 7 maçlık galibiyet hasretine son verdi.

Sezona Fenerbahçe ve Göztepe galibiyetleriyle başlayan Gençlerbirliği, ilk iki haftayı 6 puanla tamamlayarak liderlik koltuğuna oturdu.

Ligin 3. haftasında Erzurumspor FK ile 1-1 berabere kalan kırmızı-siyahlılar, daha sonra çıktığı 6 lig maçında 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı.

Son olarak TÜMOSAN Konyaspor'a 2-0 yenilen başkent ekibi, Corendon Alanyaspor karşısında aldığı farklı galibiyetle kötü gidişatını sonlandırdı.

Storck yönetiminde ligdeki ilk galibiyet

Sezona teknik direktör Metin Diyadin ile başlayan Gençlerbirliği, 6 Ekim'de Alman teknik direktör Bernd Storck ile anlaşma sağladı.

Storck yönetiminde çıktığı ilk üç lig maçında galibiyet elde edemeyen başkent ekibi, bu süreçte 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda Karaköprü Belediyespor'u 5-0 mağlup eden kırmızı-siyahlılar, Corendon Alanyaspor karşısında da aynı skorla kazanarak Storck yönetimindeki ilk lig galibiyetini aldı.

Alanyaspor'a karşı yenilmezlik serisi 7 maça çıktı

Gençlerbirliği, Corendon Alanyaspor karşısında elde ettiği galibiyetle rakibine karşı Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 7 maça taşıdı.

Başkent ekibi, Alanyaspor ile oynadığı son 7 lig maçında 4 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti.

Kırmızı-siyahlılar, rakibine karşı son mağlubiyetini 4 Mart 2018'de 1-0'lık skorla yaşamıştı.

5 günde 10 gol

Gençlerbirliği, 29 Ekim'de Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda Karaköprü Belediyespor'u 5-0 mağlup etti.

Başkent temsilcisi, 2 Kasım'da Corendon Alanyaspor karşısında aldığı 5-0'lık galibiyetle 5 gün içinde oynadığı iki maçta 10 gol kaydetti.

Ligin ilk 9 haftasında rakip fileleri 7 kez havalandırabilen kırmızı-siyahlılar, bu iki karşılaşmada önceki 9 lig maçında attığı gol sayısını da geride bıraktı.

Gouveia ve Mendes ligde siftah yaptı

Portekizli futbolcu Tiago Gouveia, Alanyaspor karşısında Gençlerbirliği'ndeki ilk gollerini attı.

Karşılaşmanın 66 ve 78. dakikalarında 2 gol kaydeden Gouveia, 5-0'lık galibiyete önemli katkı sağladı.

Kupada 1 kez fileleri havalandıran Pedro Mendes ise maçın 68. dakikasında ligdeki ilk golünü kaydetti.

Kaynak: AA
Trendyol Süper LigGençlerbirliğiAlanyasporSporSon Dakika

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