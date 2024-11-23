Gençlerbirliği Ankaragücü’nü 1-0 Yenerek 3 Puan Aldı - Son Dakika
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Gençlerbirliği Ankaragücü’nü 1-0 Yenerek 3 Puan Aldı

Gençlerbirliği Ankaragücü’nü 1-0 Yenerek 3 Puan Aldı

Gençlerbirliği, MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup ederken, Teknik Direktör Yardımcısı Çiçekverdi açıklamalarda bulundu.

23.11.2024 22:01
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Gençlerbirliği Teknik Direktör Yardımcısı Dünyacan Çiçekverdi, MKE Ankaragücü müsabakasının ardından, "Aslında ilk devreye çıkarken kaybettiğimiz toplarla birkaç pozisyon verdik ama bizim de geçişte yakaladığımız pozisyonlar vardı. İkinci devrede oyuna aslında yine çok iyi başlamadık ama daha sonra yine oyun dengelendi" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Gençlerbirliği, sahasında ağırladığı MKE Ankaragücü'nü 1-0 skorla mağlup etti.

Maç sonu düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Gençlerbirliği Teknik Direktör Yardımcısı Çiçekverdi, "Maç aslında Ankaragücü'ne önde karşılama şeklinde başlamasını istemiştik. Ankaragücü'nün sol tarafının biraz daha kuvvetli olduğunu biliyorduk. O bölgeyi kapatmaya yönelik çalışmalarımız olmuştu. İlk yarı da aslında bunu iyi yaptık. Zaman zaman Ankaragücü o bölgeden zorladı. Aslında ilk devreye çıkarken kaybettiğimiz toplarla birkaç pozisyon verdik ama bizim de geçişte yakaladığımız pozisyonlar vardı. İkinci devrede oyuna aslında yine çok iyi başlamadık ama daha sonra yine oyun dengelendi. Hafta içinde özellikle duran toplarda gol atabileceğimize inanıyorduk. Ankaragücü'ne çok çalıştık. Bu sayede duran toptan golü bulduk. Maçın son 15 dakikasında da taktiksel olarak formasyonumuzu değiştirdik. Beşli savunma, üçlü bir orta saha ve iki oyuncuyla hücum. Orada da çocuklar ellerinden gelenin en iyisini yaptılar. Bizim taktiksel çalışmalarımızın hepsinin gereğini yerine getirdiler. Ankaragücü'nü de tebrik ediyorum. Recep Hocamızın atılmak gibi bir mevzusu oldu. Montunu yere attı hakem de o şekilde değerlendirdi. Çok da bir şey söylemek istemiyoruz o konu hakkında ama biraz ağır oldu bence. Ankaralı halka da çok güzel bir maç izlettik" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Gençlerbirliği Ankaragücü’nü 1-0 Yenerek 3 Puan Aldı - Son Dakika

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