Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, 2025-2026 sezonu hazırlıklarını bugün gerçekleştirdiği tek antrenmanla sürdürdü.
Başkent ekibinden yapılan açıklamada, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde toplanan kırmızı-siyahlı futbolcuların antrenmanının, "core" çalışmasıyla başladığı bildirildi. Ardından isabetli pas organizasyonları yapan oyuncuların, gruplar halinde dayanıklılık koşusu gerçekleştirdiği ifade edildi.
Açıklamada, günün tek antrenmanının çift kale maçla sona erdiği aktarıldı.
Son Dakika › Spor › Gençlerbirliği Antrenmanlarına Devam Ediyor - Son Dakika
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