Gençlerbirliği, ASTOR Enerji Şanlıurfaspor ile berabere kaldı - Son Dakika
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Spor

Gençlerbirliği, ASTOR Enerji Şanlıurfaspor ile berabere kaldı

Trendyol 1. Lig'de ASTOR Enerji Şanlıurfaspor ile 1-1 berabere kalan Gençlerbirliği'nde teknik direktör Sinan Kaloğlu, üç puan için sahaya çıktıklarını ama bunu başaramadıklarını söyledi. Kaloğlu, oyuncularını mücadelelerinden dolayı tebrik ederek, "Maça kazanmak için çıktık. Rakibin bulunduğu konumdan dolayı maçın kolay olmayacağını zaten biliyordum. Kocaelispor'u deplasmanda yenmişlerdi. Zaten artık kolay maç yok." diye konuştu.

04.03.2024 17:43  Güncelleme: 17:45
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Trendyol 1. Lig'de ASTOR Enerji Şanlıurfaspor ile 1-1 berabere kalan Gençlerbirliği'nde teknik direktör Sinan Kaloğlu, üç puan için sahaya çıktıklarını ama bunu başaramadıklarını söyledi.

Aktepe Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kaloğlu, oyuncularını mücadelelerinden dolayı tebrik ederek, "Maça kazanmak için çıktık. Rakibin bulunduğu konumdan dolayı maçın kolay olmayacağını zaten biliyordum. Kocaelispor'u deplasmanda yenmişlerdi. Zaten artık kolay maç yok." diye konuştu.

Karşılaşmaya istedikleri gibi başlayamadıklarını dile getiren Kaloğlu, şöyle devam etti:

"Maçı çevirmek için her şeyi yaptık. Pozisyonlar da geldi ama maalesef futbol şansı bu hafta da yanımızda yoktu. Kaçan pozisyonlar var, bunları atabilirdik. İyi başlamadık, o biraz bizi etkiledi. Zaten kötü oynarken golü yedik, sonra maç dengelendi. Üzgünüz, kazanmak istiyorduk. Bütün planımız üç puan üzerineydi. Üst tarafa biraz daha yaklaşmak istiyorduk ama yapacak bir şey yok, önümüze bakacağız."

Kaloğlu, kırmızı-siyahlı kulüpte dün genel kurul yapıldığını hatırlatarak, "Yeni başkanımız Osman Sungur ve yönetime hayırlı uğurlu olsun. Futbolcularımız zaten uzun zamandır bu anı bekliyorlardı. İnşallah şu şanssızlığı da kırarak, önümüzdeki haftadan itibaren galibiyet serisine başlarız diye düşünüyorum. Takımımızdaki hava iyi, yalnız bazı oyuncularımız hazır değil. Bu hafta onlarla başlamak istedim. Çünkü maç kondisyonlarını kazanmaları lazım. Yatabare ve Wu'nun sakatlıkları vardı." değerlendirmesinde bulundu.

Şanlıurfaspor cephesi

Ligde kümede kalma mücadelesi veren ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'un yardımcı antrenörü Fevzi Layiç, güçlü bir takımla karşılaştıklarına işaret ederek, "Burada bir puan almak bizim için çok iyi." dedi.

İlk devre iyi oynadıklarını belirten Layiç, şöyle konuştu:

"İki yönlü maç oldu. İlk yarı ortadan hücumlarla pozisyonlar bulmaya çalıştık. Bunda da başarılı olduk. Zaman zaman çok iyi işler çıktı. Neticesinde bir de gol bulduk. İkinci yarı Gençlerbirliği'nin dizilişi farklılaştı, biz de hazır olmayan oyuncularımız nedeniyle değişikliklere gittik. İkinci yarı çok fazla pozisyon bulamadık ama mücadelelerinden dolayı takımdaki tüm oyuncuları kutluyorum. Takımımız içinde bulunduğu durum dolayısıyla mücadele ederek bir şeyleri başarmak zorunda. Burada alınan bir puan çok değerli. Önümüzde çok önemli bir Göztepe maçı var. Her maçımız final ama Göztepe maçı oldukça zorlu bir maç olacak."

Ligdeki mücadele hakkında at yarışı benzetmesi yapan Layiç, "Son düzlüğün içerisindeyiz. Bunu bazen at yarışı olarak görüyorum. Bir tane İngiliz atı var, koptu gitti. Arap atlarının arasına İngiliz atını soktular, o ligi bitirdi. İkinci olmak için mücadele eden diğer grupta çok kaliteli takımlar var. Bir de düşmeme mücadelesi veren grup var. Bizim sıkıntılarımız oluyor. At yarışı örneği üzerinden tabiri caizse semerimiz kayıyor, diğer kullandığımız aparatlarda bazen sıkıntılar çıkabiliyor. Ama biz kaliteli, çok mücadele eden bir takım olduğumuzu biliyoruz. Seyircimizden özellikle destek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Gençlerbirliği, ASTOR Enerji Şanlıurfaspor ile berabere kaldı - Son Dakika

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