Gençlerbirliği, Balıkesirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Gençlerbirliği, Balıkesirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

24.02.2022 18:23
Gençlerbirliği, Balıkesirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında 26 Şubat Cumartesi günü sahasında Balıkesirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında 26 Şubat Cumartesi günü sahasında Balıkesirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Başkent ekibi, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Metin Diyadin yönetiminde taktik ağırlıklı antrenman gerçekleştirdi.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, yarı sahada gol oyunu ile devam etti. Yaklaşık 90 dakika süren idman son bölümde yapılan taktik çalışma ile sona erdi.

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Gençlerbirliği, Balıkesirspor, Cumartesi, Spor Toto, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Gençlerbirliği, Balıkesirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika


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