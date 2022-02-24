Gençlerbirliği, Balıkesirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında 26 Şubat Cumartesi günü sahasında Balıkesirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Başkent ekibi, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Metin Diyadin yönetiminde taktik ağırlıklı antrenman gerçekleştirdi.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, yarı sahada gol oyunu ile devam etti. Yaklaşık 90 dakika süren idman son bölümde yapılan taktik çalışma ile sona erdi.