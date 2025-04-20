Gençlerbirliği - Bandırmaspor: 1-1

Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Gençlerbirliği, sahasında ağırladığı Bandırmaspor ile 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar
4. dakikada Bandırmaspor'un savunmadan çıkarken kaptırdığı topu alan Amilton'un pasında ceza sahası dışından Popa'nın şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
32. dakikada Bandırmaspor'un kazandığı penaltıda beyaz noktanın başına geçen Marco Paixao, topu filelere gönderdi. 1-1
Hakemler: Yasin Kol, Barış Çiçeksoyu, Hasan Erdoğan
Gençlerbirliği: Erhan Erentürk, Alperen Babacan, Sinan Osmanoğlu, Zan Zuzek, Matej Hanousek, Adem Eren Kabak (Samed Onur dk. 88), Amilton, Michal Nalepa (Buğra Çağıran dk. 70), Joca (Mikail Okyar dk. 46), Metehan Mimaroğlu (Fıratcan Üzüm dk. 88), Daniel Popa (Leo Guacho dk. 71)
Yedekler: Orkun Özdemir, Oğuzhan Berber, Sami Gökhan Altıparmak, Umut İslamoğlu, Ensar Kemaloğlu
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
Bandırmaspor: Akın Alkan, Rahmetullah Berişbek (Faruk Can Genç dk. 72), Mexer, Atınç Nukan, Hakan Bilgiç (Sergen Piçinciol dk. 72), Remi Mulumba, Hikmet Çiftçi, Dieumerci Ndongala (Kerim Avcı dk. 82), Murat Cem Akpınar (Lois Diony dk. 65), Billal Messaoudi (Paulinho dk. 65), Marco Paixao
Yedekler: Zafer Görgen, Yağız Dilek, Mourad Louzif, İbrahim Kaya, Mehmet Özcan
Teknik Direktör: Mustafa Gürsel
Goller: Daniel Popa (dk. 4) (Gençlerbirliği), Marco Paixao (dk. 32 pen.) (Bandırmaspor)
Sarı kartlar: Buğra Çağıran (Gençlerbirliği), Marco Paixao, Remi Mulumba, Sergen Piçinciol (Bandırmaspor) - ANKARA
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