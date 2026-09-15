Gençlerbirliği, Başakşehir deplasmanı hazırlıklarına Beştepe'de başladı
Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda İstanbul Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde Metin Diyadin yönetimindeki antrenmana Niasse ve Rodrigues katılmadı; karşılaşma 19 Eylül Cumartesi saat 20.00'de oynanacak.
Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda İstanbul Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulübün açıklamasına göre Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Metin Diyadin yönetiminde yapılan antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Antrenmana ısınmaya yönelik koordinasyon hareketleriyle başlayan oyuncular, daha sonra çabukluk, hız, isabetli pas ve top kapma çalışması gerçekleştirdi.
Kırmızı-siyahlılar, minyatür kalelerden kurulu alan ve yarı sahada oynanan maçlarla idmanı tamamladı.
Senegalli Cheikh Niasse ve Portekizli Kevin Rodrigues, takımdan ayrı bireysel antrenman yaptı.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda 19 Eylül Cumartesi günü oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.
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