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Gençlerbirliği, Boluspor maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

Gençlerbirliği, Boluspor maçının hazırlıklarını tamamladı

18.02.2022 13:53
Gençlerbirliği, Boluspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında yarın deplasmanda Beypiliç Boluspor'la oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında yarın deplasmanda Beypiliç Boluspor'la oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde toplanan futbolcuların antrenmanı, ısınma hareketleriyle başladı.

Daha sonra dar alanda top kapma oyunu ile devam eden idman, yaklaşık bir saat sürdü.

Beypiliç Boluspor-Gençlerbirliği karşılaşması, yarın saat 13.30'da başlayacak.

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Gençlerbirliği, Spor Toto, Beypiliç, Boluspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Gençlerbirliği, Boluspor maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika Spor


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