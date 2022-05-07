Gençlerbirliği, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçına hazır - Son Dakika

Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 36. haftasında yarın sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre başkent ekibi, Erzurumspor maçı öncesi son çalışmasını Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Metin Diyadin yönetiminde gerçekleştirdi.

Isınma hareketleri ve pas çalışmasıyla başlayan antrenman, dar alanda top kapma oyunuyla devam etti.

Yaklaşık 1 saat süren idman, son bölümde yapılan çıkış çalışmasıyla tamamlandı.

Eryaman Stadı'nda oynanacak Gençlerbirliği-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı saat 16.00'da başlayacak.

Gençlerbirliği'nden 100 anne ve 100 çocuk için özel forma

Öte yandan maç öncesinde çocuk taraftarlar için Gençlerbirliği Kulübü yüz boyama etkinliği gerçekleştirilecek.

Bu alana gelen 100 anneye Passolig gişelerinde biletini gösterdikten sonra Başkan Niyazi Akdaş tarafından forma hediye edilecek.

Bir önceki organizasyonda forma alamayan çocuklar için de ayrıca 100 adet forma hazırlandı. Bu formalar da Gençlerbirliği-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçını izlemek için stada gelen çocuklara verilecek.