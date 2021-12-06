Gençlerbirliği, Denizlispor maçının hazırlıklarına başladı

Gençlerbirliği, Altaş Denizlispor maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas-koordinasyon ve dar alanda çift kale maçla devam etti. Kırmızı-siyahlılar, şut çalışmasıyla günü tamamlandı.

Kulübün açıklamasına göre Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Gençlerbirliği , Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında 10 Aralık Cuma günü sahasında Altaş Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

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