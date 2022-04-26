Gençlerbirliği, Denizlispor maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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Gençlerbirliği, Denizlispor maçının hazırlıklarına başladı

26.04.2022 13:08
Gençlerbirliği, Denizlispor maçının hazırlıklarına başladı

Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında 1 Mayıs Pazar günü deplasmanda Altaş Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında 1 Mayıs Pazar günü deplasmanda Altaş Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulübün açıklamasına göre, haftayı Royal Hastanesi Bandırmaspor galibiyetiyle kapatan Gençlerbirliği, iznin ardından yeniden Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde toplandı.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, dar alanda top kapma oyunuyla devam etti. Yaklaşık 1 saat süren yenilenme çalışması, son bölümde yapılan koşuyla tamamlandı.

Gençlerbirliği, Altaş Denizlispor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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Kaynak: AA

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