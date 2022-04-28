Gençlerbirliği, Denizlispor maçının hazırlıklarına devam etti - Son Dakika
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Gençlerbirliği, Denizlispor maçının hazırlıklarına devam etti

28.04.2022 15:01
Gençlerbirliği, Denizlispor maçının hazırlıklarına devam etti

Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında 1 Mayıs Pazar günü deplasmanda Altaş Denizlispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında 1 Mayıs Pazar günü deplasmanda Altaş Denizlispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, başkent ekibi günü taktik ağırlıklı antrenmanla geçirdi.

Isınma hareketleri ve dar alanda top kapma çalışmasıyla başlayan antrenman, daha sonra dar alanda yapılan gol çalışmasıyla devam etti.

Yaklaşık 1,5 saat süren çalışma son bölümde yapılan tam sahada taktik çift kale maçla noktalandı.

Sakatlığı bulunan Kazenga LuaLua antrenmanın ilk bölümünde takımla, ikinci bölümünde ise takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalıştı.

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Gençlerbirliği, Denizlispor, Spor Toto, 1 Mayıs, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Gençlerbirliği, Denizlispor maçının hazırlıklarına devam etti - Son Dakika


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