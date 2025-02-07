Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Gençlerbirliği, sahasında karşılaştığı Esenler Erokspor ile 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar
8. dakikada konuk ekibin kendi yarı sahasından kullandığı taçta topu alan Catakovic bekletmeden defansın arkasına sarkan Kayode'ye aktardı. Kayode'nin şutunda top üst direğe çarparak ağlara gitti. 0-1
59. dakikada Metehan'ın ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top yandan dışarı çıktı.
75. dakikada sol kanattan Metehan'ın ortasında ceza sahası içinde Amilton'un kafa vuruşunda top filelerle buluştu. 1-1
Hakemler: Oğuzhan Aksu, Kadir Akıllı, Baykal Tuna
Gençlerbirliği: Erhan Erentürk, Fıratcan Üzüm (Alperen Babacan dk. 60), Sinan Osmanoğlu, Zan Zuzek, Matej Hanousek, Peter Etebo (Ensar Kemaloğlu dk. 37), Mikail Okyar (Samed Onur dk. 88), Amilton, Michal Nalepa (Samuel Joca dk. 60), Metehan Mimaroğlu, Gökhan Altıparmak
Yedekler: Orkun Özdemir, Oğuzhan Berber, Emirhan Ünal, Çağrı Fedai, Umut İslamoğlu, Taha Atay
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
Esenler Erokspor: Ekrem Kılıçarslan, Furkan Orak, Francis Nzaba, Tugay Kacar, Mücahit Albayrak, Benhur Keser (Ercüment Kafkaskayalı dk. 78), Janne-Pekka Laine (Berkay Aydoğmuş dk. 66), Ufuk Akyol, Olarenwaju Kayode (Ertuğrul Furat dk. 78), Hamza Catakovic (Metehan Mert dk. 86), Anıl Yaşar (Sakıb Aytaç dk. 86)
Yedekler: Ege Baran Sahillioğlu, Eşref Korkmazoğlu, Abuzer Gaffar Toplu, Oscar Pinchi, Oğuz Ceylan
Teknik Direktör: Bülent Korkmaz
Goller: Amilton (dk. 75) (Gençlerbirliği), Olarenwaju Kayode (dk. 8) (Esenler Erokspor)
Kırmızı Kart: Ekrem Kılıçarslan (dk. 75) (Esenler Erokspor)
Sarı Kartlar: Michal Nalepa, Amilton (Gençlerbirliği) Janne-Pekka Laine, Hamza Catakovic, Mücahit Albayrak, Metehan Mert (Esenler Erokspor) - ANKARA
Son Dakika › Spor › Gençlerbirliği - Erokspor: 1-1 - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?