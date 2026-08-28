Gençlerbirliği - Erzurumspor FK Maçı VAR Hakemi Belli Oldu
Trendyol Süper Lig'de Gençlerbirliği, Erzurumspor FK ile oynayacak ve VAR hakemi Pawel Malec olacak.
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında bugün oynanacak Gençlerbirliği-Erzurumspor FK maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Pawel Malec oldu.
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Gençlerbirliği, saat 21.30'da evinde Erzurumspor FK ile karşılaşacak. Müsabakada hakem Ümit Öztürk düdük çalacak. Öztürk'ün yardımcılıklarını Murat Tuğberk Curbay ile Suat Güz yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Birkan Altındaş olacak.
Gençlerbirliği - Erzurumspor FK maçında VAR koltuğunda Pawel Malec oturacak. Malec'e, AVAR'da Hüseyin Aylak eşlik edecek.
Kaynak: İHA
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