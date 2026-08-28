Gençlerbirliği - Erzurumspor Maçı Beklentisi - Son Dakika
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Gençlerbirliği - Erzurumspor Maçı Beklentisi

Gençlerbirliği - Erzurumspor Maçı Beklentisi
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Gençlerbirliği, Erzurumspor'u ağırlayarak 3'te 3 peşinde. Erzurumspor ise puan arıyor.

SÜPER Lig'in 3'üncü haftasında Gençlerbirliği, bugün sahasında Erzurumspor FK'yı konuk edecek. İlk 2 haftada Fenerbahçe ve Göztepe'yi mağlup ederek 6 puanla zirveye yerleşen kırmızı-siyahlılar, Erzurumspor FK karşısında da kazanarak lige 3'te 3'le devam etmek isterken, mavi-beyazlı ekip ise ilk 2 haftada yaşadığı puan ve gol kaybını Ankara'da telafi etmeye çalışacak.

Eryaman Stadı'nda saat 21.30'da başlayacak karşılaşmada Ümit Öztürk düdük çalacak. Sezonun ilk maçında Fenerbahçe'yi sahasında 2-1 mağlup ederek lige başlayan Gençlerbirliği, 2'nci haftada da Göztepe deplasmanından 1-0'lık galibiyetle döndü. Böylece ilk 2 haftada 6 puan toplayan Gençlerbirliği, 24 yıl sonra Süper Lig'de ilk 2 maçını kazanırken, liderlik koltuğunda oturuyor. İlk 2 maçta 3 gol atan Gençlerbirliği'nde Franco Tongya, Oğulcan Ülgün ve Sekou Koita birer kez fileleri havalandırırken, Oğulcan 1 gol ve 1 asistlik katkısıyla skor üretiminde öne çıktı. Bu başlangıç, geçen sezonu orta sıralarda tamamlayan Gençlerbirliği açısından beklentilerin üzerine çıkarken, takımın önündeki en önemli sınavlardan biri de bu ivmeyi sürdürmek olacak.

ERZURUMSPOR'DA İLK PUAN HESABI

Gençlerbirliği'nin karşısında ise lige istediği başlangıcı yapamayan Erzurumspor FK bulunuyor. Mavi-beyazlı ekip ilk hafta Amed Sportif Faaliyetler deplasmanında 3-0 mağlup olurken, 2'nci haftada sahasında Galatasaray'a 4-0 yenildi. İki maç sonunda puanı bulunmayan Erzurumspor FK henüz gol sevinci yaşayamazken, kalesinde 7 gol gördü. Bu tablo iki takımın 3'üncü haftaya gelişindeki farkı da ortaya koyuyor; Gençlerbirliği 6 puanla zirvede bulunurken Erzurumspor FK puansız ve golsüz durumda. Ancak Erzurumspor açısından bu durum aynı zamanda takımın Ankara'ya farklı bir motivasyonla gelmesini beraberinde getiriyor. İlk 2 haftadaki kötü sonuçların ardından alınacak bir puan dahi mavi-beyazlılar için yeniden başlangıç anlamına gelecek. İlk 2 haftada Gençlerbirliği'nin en belirgin üstünlüğü ise savunmada ortaya çıkıyor. Başkent ekibi 2 haftada; 3 gol bulurken kalesinde 1 gol gördü. Erzurumspor FK ise rakip fileleri havalandıramadığı gibi 7 gole engel olamadı. Dolayısıyla karşılaşmada Gençlerbirliği'nin hücumdaki üretkenliğini sürdürmesi halinde Erzurumspor savunmasının önemli bir sınav vereceği öngörülüyor.

İSTATİSTİKLER 'GENÇLERBİRLİĞİ' DİYOR

İki takımın geçmiş karşılaşmalarındaki istatistikler Gençlerbirliği'ni öne çıkaran bir başka başlık olarak dikkat çekiyor. Daha önceki resmi maçlarda kırmızı-siyahlılar 6 kez kazanırken, Erzurumspor FK 2 galibiyet aldı, 2 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. İki takım arasındaki son mücadelede de gülen taraf Gençlerbirliği oldu. 12 Şubat 2025'te Erzurum'da oynanan karşılaşmayı 2-1 kazanan başkent ekibi, rakibine karşı son 3 maçta da sahadan galibiyetle ayrıldı. Ankara'daki son karşılaşmalarda da üstünlüğünü sürdüren Gençlerbirliği, Erzurumspor FK'yı sahasında 1-0 ve 2-0'lık skorlarla mağlup etti.

GENÇLERBİRLİĞİ'NDE EKSİKLER VAR

Karşılaşma öncesinde Gençlerbirliği'nde ise bazı eksikler bulunuyor. Cheikh Niasse sakatlığı nedeniyle Erzurumspor FK karşısında forma giyemeyecek isimlerin başında gelirken, Kevin Rodrigues'in takımla çalışmalara başlaması teknik heyet açısından olumlu gelişme olarak değerlendiriliyor. Rodrigues'in maç kadrosunda yer alıp almayacağı son değerlendirmede belli olacak. Talisson'un da takımla çalışmalara başlamasıyla birlikte Gençlerbirliği'nde kadro seçenekleri genişlerken, teknik direktör Metin Diyadin'in özellikle orta saha ve savunmadaki tercihi karşılaşmanın sonucuna etki edebilecek başlıklardan biri olacak.

Kaynak: DHA

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