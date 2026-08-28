Gençlerbirliği - Erzurumspor Maçı Golsüz Beraberlikle Sona Erdi
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Gençlerbirliği, Erzurumspor FK ile 0-0 berabere kaldı.
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Gençlerbirliği, Erzurumspor FK'yı ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz beraberlikle noktalandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
9. dakikada Traore'nin sağ kanattan ortasında savunmanın dokunduğu top direkten döndü.
11. dakikada Tongya'nın penaltı noktasına doğru ortasında Koita'nın vuruşunda top yandan auta gitti.
22. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Orhan Ovacıklı'nın şutunda kaleci İrfan Can topu son anda kornere çeldi.
Stat: Eryaman
Hakemler: Ümit Öztürk, Murat Tuğberk Curbay, Suat Güz
Gençlerbirliği: İrfan Can Eğribayat, Pedro Pereira, Dimitrious Goutas, Zan Zuzek, Abdurrahim Dursun, Oğulcan Ülgün, Ousmane Diabate, Tiago Gouveia, Adama Traore, Franco Tongya, Sekou Koita
Yedekler: Gökhan Akkan, Thalisson Kelven, Yiğit Hamza Aydar, Ensar Kemaloğlu, Erk Arda Aslan, Prince Martor, Salih Uçan, Zafer Göktuğ Erdem, Fıratcan Üzüm, Metehan Baltacı
Teknik Direktör: Metin Diyadin
Erzurumspor FK: Ertuğrul Taşkıran, Orhan Ovacıklı, Amar Gerxhaliu, Mustafa Yumlu, Nihad Mujakic, Guram Giorbelidze, Mustafa Fettahoğlu, Elisha Owusu, Brandon Baiye, Martin Rodriguez, Eren Tozlu
Yedekler: Matija Orbanic, Festy Ebosele, Yakup Kırtay, Murat Cem Akpınar, Sefa Akgün, Gyrano Kerk, Ibrahim Diabate, Miguel Cardoso, Cengizhan Bayrak, Nariman Akhundzada
Teknik Direktör: Serkan Özbalta
Sarı kart: Mustafa Yumlu (Erzurumspor FK)
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