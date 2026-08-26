Gençlerbirliği Erzurumspor Maçına Hazırlanıyor

GENÇLERBİRLİĞİ Teknik Direktörü Metin Diyadin ve takım kaptanı Dimitrios Goutas, Süper Lig'in 3'üncü haftasında karşılaşacakları Erzurumspor FK maçı öncesinde İlhan Cavcav Tesisleri'nde yapılan antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 3'üncü haftasında evinde Erzurumspor FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına İlhan Cavcav Tesisleri'nde basına açık antrenmanla devam etti. Antrenman öncesi Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin ve takım kaptanı Dimitrios Goutas açıklamalarda bulundu. Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, Süper Lig'in ilk 2 haftasında oynadıkları Fenerbahçe ve Göztepe maçlarının zorluk seviyesine işaret ederek, "Bizim ligde karşılaştığımız takımlar geçen yıl ligi ilk 5 sırasında bitiren takımlardı. Zaten zorlu olacağı muhakkaktı ki bu zorlu periyottan 6 puanla çıkmak tabi hepimizin beklediği bir şey de değildi. Zaten Gençlerbirliği'nin gündem olması da bu yüzden. Ancak bizim bunlar güzel şeyler olmakla birlikte bizim bu havaya takılmamamız gerekiyor. Neyin ne olduğunu takımları kendimiz her şeyi biliyoruz. Onun için odaklanacağımız tek maç Erzurum maçı. Kimle oynarsak oynayalım bizim için maçlar kolay değildi. Az önce oyuncularımızla da bunu konuştum. 2 gün sonra yine zorlu bir maç oynayacağız. Artı 6 puanla başladık gibi lige. Daha 3 hafta önce başka şeyler konuşurken aldığımız 6 puan bizi havaya sokmamalı" diye konuştu.

'DIABATE, BİZDE KİRALIK OYNAMAYA DEVAM EDECEK'

Diyadin, önceki hafta lig fikstürünün kendileri için 'kovulma fikstürü' şeklinde yaptığı yorumu değerlendirerek, "Bu esprili bir cevap olabilir ama mesleğimizin realitesi bu. Fikstür çekildiğinde bizim tarafımız teknik adamlar tarafı böyledir zaten. Bu bende baskı oluşturur mu: oluşturmaz. Zorlu bir fikstürden 6 puanla çıktık. 15 gün önce konuşulanla bugün konuşulanlar farklı olabilir ama bizim için olmaz. Realiteyi biz biliriz. Bir tane de bir forvet alma durumumuz var. Görüşmeler oluyor şu anlık netleşmiş bir şey yok. Ousmane Diabate'nin Newcastle United'a transferinin gerçekleşti. Bizde kiralık olarak oynamaya devam edecek bundan sonra" ifadelerini kullandı.

DIMITRIOS GOUTAS: ERZURUM TOPU TUTMA KONUSUNDA İSTEKLİ OLACAKTIR

Takım kaptanı Dimitrios Goutas ise önceki hafta karşılaştıkları Göztepe maçını değerlendirerek, "3 puandan dolayı gerçekten çok mutluyuz. Takım olarak maçın 1'inci dakikasından sonuncu dakikasına kadar mücadelemizi verdik. Gerçekten hak edilmiş bir galibiyet oldu. Lige böyle bir başlangıç yapmamız da tabii bizim açımızdan çok sevindirici. Ama birçok maç var daha önümüzde. Hiçbir şeyi başarmış olarak görmüyoruz kendimizi. Bundan sonraki maçımız Erzurumspor maçı. Son oynadığımız Göztepe maçından tamamen farklı bir maç oynayacağız. Göztepe topa sahibi olma konusunda Erzurum kadar istekli değil. Erzurum topa sahibi olma konusunda çok istekli olacak. Biz de ona göre bir oyun taktiği belirleyeceğiz. Önümüzde zorlu bir maç var ve kazanmak istiyoruz. Ligin henüz başındayız bir şeyleri konuşmak için çok erken" diye konuştu.