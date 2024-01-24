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Gençlerbirliği, eski futbolcusu Jimmy Durmaz'ı kadrosuna kattı - Son Dakika
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Gençlerbirliği, eski futbolcusu Jimmy Durmaz'ı kadrosuna kattı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, eski futbolcusu Jimmy Durmaz'ı transfer etti. 34 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandı. Daha önce Galatasaray ve VavaCars Fatih Karagümrük takımlarında da forma giyen Durmaz, son olarak İsveç'in AIK takımında oynuyordu.

Gençlerbirliği, eski futbolcusu Jimmy Durmaz\'ı kadrosuna kattı
24.01.2024 - 20:27,  Güncelleme: 20:28
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, eski futbolcusu Jimmy Durmaz'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre transfer çalışmalarını sürdüren başkent ekibi, 2012-2014 yıllarında kadrosunda yer alan 34 yaşındaki orta saha oyuncusu Jimmy Durmaz ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Tecrübeli futbolcu, Türkiye'de daha önce Galatasaray ve VavaCars Fatih Karagümrük takımlarında da forma giymişti.

Son olarak İsveç'in AIK takımında oynayan Jimmy Durmaz, kariyerinde Malmö FF, BK Forward, Olympiakos ve Toulouse ekiplerinde de görev yaptı.

Kaynak: AA
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