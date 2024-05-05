Gençlerbirliği, Giresunspor'u 1-0 Mağlup Etti - Son Dakika
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Spor

Gençlerbirliği, Giresunspor'u 1-0 Mağlup Etti

Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Gençlerbirliği, sahasında karşılaştığı Giresunspor'u 1-0 mağlup etti. Yatabare'nin attığı golle Gençlerbirliği galibiyete ulaştı.

05.05.2024 18:08  Güncelleme: 18:16
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Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Gençlerbirliği, sahasında karşılaştığı Giresunspor'u 1-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

11. dakikada Amilton'un sol kanattan ortasında Yatabare'nin vuruşunda kaleci Cörüt meşin yuvarlağı kornere çeldi.

36. dakikada sağ çaprazdan pası alan Buğra Çağıran ceza sahası içinde topu karşıladı. Çağıran'ın şutunda meşin yuvarlağı kale önünde Kadir Seven uzaklaştırdı.

54. dakikada Yatabare sağ kanattan ceza yayına ortasını açtı. Ceza sahası içinde topla buluşan Melih Bostan'ın kaleyi cepheden gören noktadan çektiği şutta meşin yuvarlak sol kale direğine çarpıp oyun alanına döndü.

69. dakikada sağ kanattan köşe vuruşu kullanan Buğra Kavuncu topu kale önüne havadan gönderdi. Havadan gelen topa arka direkte yükselen Yatabare'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

Hakemler: Ali Yılmaz, Barış Çiçeksoyu, Harun Reşit Güngör

Gençlerbirliği: Ertuğrul Çetin, Oğuzhan Berber, Nzaba (Elias Durmaz dk. 86), Alperen Babacan, Yasin Güreler, Özgür Çek, Amilton (Jimmy Durmaz dk. 90+1), Buğra Çağıran (Akabueze dk. 76), Ensar Kemaloğlu, Yatabare, Melih Bostan (Özgür Baran Aksaka dk. 86)

Yedekler: Orkun Özdemir, Atalay Gökçe, Halit Yılmaz, Arda Temur, Musa Çağıran, Abdullah Durak

Teknik Direktör: Sinan Kaloğlu

Giresunspor: Göktan Cörüt, Ertuğrul Şenlikoğlu, Mehmet Keskin, Yiğit Çınar (Muhammet Turhan dk. 90+1), Kadir Seven, Faruk Can Genç (Fatih Yılmaz dk. 90+1), Talha Ülvan, Enishan Ceylan (Furkan Arda Kabaca dk. 84), Furkan Kütük, Şahin Dik (Mert Han Kurt dk. 84), Alperen Köşker (Emre Nizam dk. 73)

Yedekler: Erkan Anapa, Muhammed Mirac Çakıroğlu, Arda Kılıç, Şenel Hami Aydemir, Ahmet Lütfü Kara

Teknik Sorumlu: Serhat Güller

Gol: Yatabare (dk. 69) (Gençlerbirliği)

Sarı Kartlar: Özgür Çek (Gençlerbirliği), Faruk Can Genç, Mert Han Kurt (Giresunspor) - ANKARA

Kaynak: İHA

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