Gençlerbirliği, hazırlıklarını Erciyes'te sürdürecek - Son Dakika
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Gençlerbirliği, hazırlıklarını Erciyes'te sürdürecek

28.06.2022 11:46
Gençlerbirliği, hazırlıklarını Erciyes'te sürdürecek

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, birinci etap kamp çalışmaları için Erciyes'e gitti.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, birinci etap kamp çalışmaları için Erciyes'e gitti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 23 Haziran'da tesislerinde topbaşı yapan kırmızı-siyahlılar, hazırlıklarını Erciyes'te sürdürecek. Başkent ekibi, ilk hazırlık kampını 8 Temmuz'da tamamlayacak.

Gençlerbirliği'nin 22 kişilik kamp kadrosunda yer alan isimler şunlar:

Übeyd Adıyaman, Muhammed Bayır, Musa Şahindere, Mert Kula, Metehan Mert, Serdarcan Eralp, Dmytro Grechyshkin, Abdullah Şahindere, Gökhan Altıparmak, Gökhan Gül, Barış Alıcı, Aaron Tshibola, Aksel Aktaş, Atalay Gökçe, Onur Alp Sarman, Ahmet Arda Tuzcu, Ataberk Gök, Zafer Göktuğ Erdem, Kaan Özkan, Mert Çelik, Emre Bahçeli, Berat Can Sebat.

YORUMLAR
500
Efeler 09'da Cemil Aktaş dönemi Efeler 09'da Cemil Aktaş dönemi Ömürcan Artan, Gaziantep FK'da Ömürcan Artan, Gaziantep FK'da
Kaynak: AA

Gençlerbirliği, Erciyes, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gençlerbirliği, hazırlıklarını Erciyes'te sürdürecek - Son Dakika

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