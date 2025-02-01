Gençlerbirliği Iğdır FK'yı Mağlup Etti - Son Dakika
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Spor

Gençlerbirliği Iğdır FK'yı Mağlup Etti

Gençlerbirliği Iğdır FK\'yı Mağlup Etti

Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig'de Iğdır FK'yı 2-0 yenerek üç puanı hanesine yazdırdı.

01.02.2025 18:30
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Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Gençlerbirliği, sahasında ağırladığı Iğdır FK'yı 2-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

4. dakikada Amilton'un sağ kanattan ortasında ön direkte Nalepa'nın gelişine vuruşta top direğe de çarpan top ağlara gitti. 1-0

47. dakikada savunmanın uzaklaştırmak istediği topla buluşan Muammer'in şutnda kaleci Erhan, meşin yuvarlağı kontrol etti.

84. dakikada rakip takımın ceza sahası içinde elle oynaması sonucu Gençlerbirliği penaltı kazandı.

85. dakikada beyaz noktanın başına gelen Metehan topu filelerle buluşturdu. buluşturdu. 2-0

Hakemler: İlker Yasin Avcı, Kıvanç Durmaz, Onur Gülter

Gençlerbirliği: Erhan Erentürk, Fıratcan Üzüm, Sinan Osmanoğlu, Zan Zuzek, Matej Hanousek, Peter Etebo, Amilton (Çağrı Fedai dk. 90+5), Mikail Okyar, Michal Nalepa (Ensar Kemaloğlu dk. 84), Metehan Mimaroğlu (Emirhan Ünal dk. 90+6), Gökhan Altıparmak (Alperen Babacan dk. 63)

Yedekler: Ebrar Aydın, Orkun Özdemir, Samed Onur, Mustapha Yatabare, Oğuzhan Berber, Umut İslamoğlu

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Iğdır FK: Bahadır Güngördü, Cebrail Karayel, Antonie Conte (Valentin Eysseric dk. 74), Alim Öztürk, Ali Yaşar (Mert Çölgeçen dk. 46), Muammer Sarıkaya, Gökcan Kaya, Aly Malle (Adrien Regattin dk. 46), Daniel Avramovksi (Valon Ethemi dk. 46), Gianni Bruno, Thuram (Arda Çolak dk. 83)

Yedekler: Furkan Köse, İbrahim Akdağ, Ahmet Engin, Caner Cavlun, Burak Bekaroğlu

Teknik Sorumlu: Osman Özköylü

Goller: Michal Nalepa (dk. 4), Metehan Mimaroğlu (dk. 86 pen.) (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Sinan Osmanoğlu, Erhan Erentürk (Gençlerbirliği), Valentin Eysseric, Thuram (Iğdır FK) - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Gençlerbirliği Iğdır FK'yı Mağlup Etti - Son Dakika

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