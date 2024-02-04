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Gençlerbirliği ile Ahlatcı Çorum FK 0-0 berabere kaldı - Son Dakika
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Gençlerbirliği ile Ahlatcı Çorum FK 0-0 berabere kaldı

Gençlerbirliği ile Ahlatcı Çorum FK 0-0 berabere kaldı

Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Gençlerbirliği ile Ahlatcı Çorum FK arasında oynanan karşılaşma 0-0 berabere sonuçlandı. Maçta kırmızı kart gören Ferhat Yazgan, Ahlatcı Çorum FK'nın 10 kişi kalmasına neden oldu.

04.02.2024 18:13
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Stat: Eryaman

Hakemler: Yiğit Arslan, Oğuz Terzi, Selahattin Altay

Gençlerbirliği: Orkun Özdemir, Oğuzhan Berber, Alperen Babacan, Nzaba, Yasin Güreler, Ensar Kemaloğlu (Dk. 72 Oltan Karakullukçu), Jimmy Durmaz (Dk. 82 Musa Çağıran), Amilton, Aosman (Dk. 7 Rahman Buğra Çağıran), Kayode (Dk. 82 Akabueze), Mustapha Yatabare

Ahlatcı Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay, Kerem Kalafat, Ologo, Toure, Erkan Kaş, Ferhat Yazgan, Nalepa (Dk. 90+1 Adem Doğan), Ahmet İlhan Özek (Dk. 77 Eren Aydın), Atakan Akkaynak, Geraldo (Dk. 88 Ozan Sol), Ahmet Sağat (Dk. 77 Hakan Barış)

Kırmızı kart: Dk. 58 Ferhat Yazgan (Ahlatcı Çorum FK)

Sarı kartlar: Dk. 41 Ensar Kemaloğlu, Dk. 90+4 Yasin Güreler (Gençlerbirliği)

Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Gençlerbirliği ile Ahlatcı Çorum FK arasında oynanan karşılaşma 0-0 berabere bitti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Gençlerbirliği ile Ahlatcı Çorum FK 0-0 berabere kaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gençlerbirliği ile Ahlatcı Çorum FK 0-0 berabere kaldı - Son Dakika
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