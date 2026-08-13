Gençlerbirliği İrfan Can Eğribayat'ı Transfer Etti
Gençlerbirliği, Fenerbahçe'den kaleci İrfan Can Eğribayat ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
SÜPER Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Fenerbahçe'den kaleci İrfan Can Eğribayat'ı kadrosuna kattığını açıkladı.
Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren başkent ekibi, 28 yaşındaki file bekçisiyle 2 yıllık sözleşme imzaladı. Futbola Adanaspor altyapısında başlayan İrfan Can Eğribayat; Adanaspor, Göztepe, Samsunspor ve Fenerbahçe formaları giydi. Tecrübeli kaleci, yeni sezonda Gençlerbirliği'nin kalesini koruyacak.
Kaynak: DHA
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