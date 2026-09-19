Gençlerbirliği, İstanbul Başakşehir\'e 4-0 yenildi, Diyadin \'varlık gösteremedik\' dedi

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında konuk olduğu İstanbul Başakşehir'e 4-0 yenilen Gençlerbirliği'nde teknik direktör Metin Diyadin, maçta hiçbir varlık gösteremediklerini söyledi.

Diyadin, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Ligde sezona iyi başladıklarını ancak bu gidişatı sürdüremediklerini belirten Metin Diyadin, "Geçen hafta çok iyi oynadığımız maçta son saniye golüyle mağlup olduk. Mağlup olunabilir ancak bu maçta oyun olarak hiçbir varlık gösteremedik. Temassız bir oyun. Bu lig kaldırmaz. Çok kötü oynadığımız bir maç. Hak ettiğimiz bir mağlubiyet aldık." ifadelerini kullandı.