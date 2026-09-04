Gençlerbirliği, İtalya'dan Pedro Mendes'i 2 yıllığına kadrosuna kattı
Süper Lig ekibi Gençlerbirliği, İtalya Serie B takımlarından Modena FC'de forma giyen 27 yaşındaki Portekizli forvet Pedro Mendes ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Geçen sezon Modena FC ile 34 resmi maça çıkan Mendes, 4 gol ve 1 asist kaydetti.
SÜPER Lig ekibi Gençlerbirliği, Portekizli forvet oyuncusu Pedro Mendes'i kadrosuna kattı.
Yaz transfer döneminin sona ermesine saatler kala transfer çalışmalarını sürdüren Gençlerbirliği, İtalya Serie B ekiplerinden Modena FC'de forma giyen 27 yaşındaki Portekizli forvet Pedro Mendes ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Futbol kariyerine Vitoria SC, Moreirense FC ve Sporting CP altyapılarında başlayan Pedro Mendes, profesyonel olarak Sporting CP, Almeria, Nacional, Rio Ave, Ascoli ve Modena FC formaları giydi. Geçtiğimiz sezon Modena FC formasıyla 34 resmi karşılaşmada görev alan Pedro Mendes, 4 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
Kaynak: DHA
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