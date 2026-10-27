Gençlerbirliği, Karaköprü Belediyespor maçı için antrenmanlara başladı

Gençlerbirliği, Karaköprü Belediyespor maçı için antrenmanlara başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda Halil Bayram İnşaat Karaköprü Belediyespor'u sahasında ağırlayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Antrenman Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde yapıldı; maç 29 Ekim Perşembe 15.30'da Eryaman Stadı'nda.
Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda sahasında Halil Bayram İnşaat Karaköprü Belediyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulübün açıklamasına göre Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde, teknik direktör Bernd Storck yönetimindeki antrenman, fitness salonunda aktivasyon hareketleriyle başladı. Sahada pas çalışmasıyla devam eden idman, taktiksel varyasyonlar ve sonuçlandırma çalışmasıyla tamamlandı.
Gençlerbirliği-Karaköprü Belediyespor maçı, 29 Ekim Perşembe günü saat 15.30'da Eryaman Stadı'nda oynanacak.
Kaynak: AA
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