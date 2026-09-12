Gençlerbirliği, Kasımpaşa maçı hazırlığını Niasse ve Rodrigues'siz tamamladı

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün açıklamasına göre futbolcular, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde çabukluk ve reaksiyona yönelik oyun ve 5'e 2 top kapma oynadı.

Teknik direktör Metin Diyadin yönetimindeki idman, taktiksel varyasyonlar ve duran top organizasyonlarıyla sona erdi.

Açıklamada tedavisi süren Cheikh Niasse ve takımdan ayrı çalışan Kevin Rodrigues'in maç kadrosunda yer almasının beklenmediği belirtildi.

Gençlerbirliği-Kasımpaşa karşılaşması, yarın saat 17.00'de başlayacak.