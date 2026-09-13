Gençlerbirliği-Kasımpaşa maçında fıskiyeler açılınca oyun durdu
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Gençlerbirliği'nin sahasında Kasımpaşa'yı ağırladığı maçın 2. dakikasında kale arkasındaki fıskiyeler açıldı. İrfan Can Eğribayat'ın pozisyon alamaması nedeniyle maç, fıskiyeler kapatılana kadar duraklatıldı.
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Gençlerbirliği'nin Kasımpaşa'yı sahasında ağırladığı maçın 2. dakikasında su fıskiyeleri açıldı.
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Maçın başlamasının ardından Gençlerbirliği kalesindeki 2 fıskiye açıldı. İrfan Can Eğribayat'ın pozisyon alamaması sebebiyle maç fıskiyeler kapatılana kadar duraklatıldı.
Kaynak: İHA
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