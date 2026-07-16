Gençlerbirliği Kayseri'de Kamp Yapıyor - Son Dakika
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Gençlerbirliği Kayseri'de Kamp Yapıyor

16.07.2026 22:18
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Trendyol Süper Lig ekibi Gençlerbirliği, yeni sezon hazırlıkları için Kayseri'de kamp başladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, yeni sezon hazırlıklarının ikinci etap kamp çalışmalarına Kayseri'de başladı.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre iki günlük iznin ardından Kayseri Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde bir araya gelen futbolcular, akşam saatlerinde gerçekleştirilen antrenmanla hazırlıklara başladı.

Teknik direktör Metin Diyadin yönetiminde yapılan idman, vücut ağırlığı ve direnç lastiği egzersizleriyle başladı.

Koordinasyon ve pas organizasyonlarıyla devam eden antrenmanın ikinci bölümünde dar alanda top kapma çalışması yapan futbolcular, günü gruplar halinde dönüşümlü oynanan çift kale maçla tamamladı.

Gençlerbirliği, hazırlıklarını 25 Temmuz'a kadar Kayseri'de sürdürecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Gençlerbirliği Kayseri'de Kamp Yapıyor - Son Dakika

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