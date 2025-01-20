Gençlerbirliği Kocaelispor'u 1-0 Yendi - Son Dakika
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Gençlerbirliği Kocaelispor'u 1-0 Yendi

Gençlerbirliği Kocaelispor\'u 1-0 Yendi

Gençlerbirliği, ligdeki 20. hafta maçında Kocaelispor'u 45+3. dakikada Amilton'la mağlup etti.

20.01.2025 22:41
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Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Gençlerbirliği, sahasında karşılaştığı Kocaelispor'u 1-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

45. dakikada konuk ekip hızlı bir atakla geldi. Cihat ceza yayından topu kaldırdı ve Oğulcan vole vurdu ancak kaleci Erhan topu kornere çelmeyi başardı.

45+3. dakikada Gençlerbirliği'nde serbest vuruşta top ceza sahasına ortalandı. Sinan topu kafayla indirirken, Amilton kale önünde topu kontrol ederek bekletmeden vurdu ve takımını öne geçirdi. 1-0

53. dakikada Kocaelispor'da Oğulcan ceza sahası dışından topu sol tarafa aktardı. Mendes topa bekletmeden sert vurdu ancak şut direkten döndü.

80. dakikada Gençlerbirliği'nde Amilton rakip sahanın ortalarında topla ilerledikten sonra ceza sahası dışından yaptığı vuruşu direkten döndü.

Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Emin Tuğral, Hüsnü Emre Çelimli

Gençlerbirliği: Erhan Erentürk, Fıratcan Üzüm, Alperen Babacan (Oğuzhan Berber dk. 52), Sinan Osmanoğlu, Matej Hanousek, Peter Etebo, Amilton (Gökhan Altıparmak ), Michal Nalepa, Buğra Çağıran (Ensar Kemaloğlu dk. 62), Metehan Mimaroğlu, Moussa Djitte (Mikail Okyar dk. 62)

Yedekler: Orkun Özdemir, Samed Onur, Mustapha Yatabare, Mete Kaan Demir, Çağrı Fedai, Umut İslamoğlu

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Ahmet Oğuz, Aaron Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Muharrem Cinan (Yunus Emre Gedik dk. 46), Mesut Can Tunalı (Samet Yalçın dk. 46), Giorgi Beridze (Barış Alıcı dk. 46), Pedrinho (Markao dk. 68), Yusuf Cihat Çelik, Ryan Mendes, Oğulcan Çağlayan (Ahmet Sağat dk. 82)

Yedekler: Harun Tekin, Josip Vukovic, Furkan Gedik, Mehmet Yılmaz, Onur Öztonga

Teknik Sorumlu: İsmet Taşdemir

Gol: Amilton (dk. 45+3) (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Ahmet Oğuz, Gökhan Değirmenci, Samet Yalçın (Kocaelispor), Michal Nalepa, Erhan Erentürk, Amilton (Gençlerbirliği) - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Gençlerbirliği Kocaelispor'u 1-0 Yendi - Son Dakika

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