Gençlerbirliği Kocaelispor'u Yenip Umutlandı

06.05.2026 03:14
Volkan Demirel, 1-0'lık galibiyetle ligde kalma hedefini sürdürdüklerini ifade etti.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında konuk ettiği Kocaelispor'u 1-0 yenen Natura Dünyası Gençlerbirliği'nde teknik direktör Volkan Demirel, kalan 3 haftada da puanları toplayıp ligde kalmak istediklerini söyledi.

Volkan Demirel, Eryaman Stadı'nda yapılan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyundan ve plandan ziyade bugün takımın mücadelesinin çok önemli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"İkili mücadeleler ve hava toplarında bu mücadeleyi verdiler. Maça inanmanın, konsantrasyonun bize 3 puanı getirdiğini düşünüyorum. Bir gol daha attık ama kalecinin topa temas ettiği verilmeyen bir gol. İlk yarı üstün bir oyun, ikinci yarı skoru koruma amaçlı çocukların kendi inisiyatifiyle biraz daha geri çekilmiş olabiliriz. Bugün tamamen 3 puan hedefimizdi, 'Kalan son 4 haftada hedefimiz var.' diye hep söyledim. O hedeflerden birisini gerçekleştirdik, şimdi bir sonraki maçı bekleyeceğiz. Oradan da umduğumuz skoru alarak inşallah bu seneyi en iyi şekilde bitirmeye çalışacağız."

Bir soru üzerine Diabete'yi takıma ilk geldiğinde de çok beğendiğini belirten Demirel, "İkinci geldiğimde de bir türlü şans veremedim ama genç bir oyuncu, idmandaki performansı çok etkiliyordu. Galatasaray maçında inandım ve oynattım, çünkü açıkçası maça çıkarken fazla beklentim yoktu. Futbolda bir adalet vardır, çok iyi mücadele ettiler. Bugünkü kadro da o adaleti sağlamak için çıkan bir kadroydu." diye konuştu.

Maçta baskının 90 dakika yapılamayacağını dile getiren Volkan Demirel, "Galatasaray maçında farklı bir plan vardı, bugünkü maçta başka bir plan uyguladık. Bugün amaç, 1-0 olsun bizim olsun şeklindeydi. Çocuklar da bunun için ikinci yarıda baskıya maruz kaldı. Çok zor dönemden geçen bir takım için 1-0'lık galibiyet çok güzel, bunun keyfini sürün. Benim derdim puanları toplayıp ligde kalmak." ifadelerini kullandı.

Eryaman'da taraftarın da stadı neredeyse doldurarak çok güzel bir atmosfer oluşturduğunu belirten Demirel, "Taraftarımızın hepsine çok teşekkür ediyorum. Bugün Ankara olarak bu maçı kazandık, inşallah da bu ligde Ankara takımı olarak kalacağız. Gençlerbirliği, hiçbir takıma karşı bu sahada ezilmedi. Bizim kalbimiz temiz, gönlümüz rahat. İnşallah bu sene bu çocuklarla biz ligde kalacağız. Hepsi çok güzel çocuklar, gerçekten böyle güzel oyuncuları bir arada bulmak çok zor. Yönetim, oyuncular, çalışanlar, teknik heyet, hepimizin amacı bu takımı ligde tutmak." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Spor

