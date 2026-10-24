Gençlerbirliği Konyaspor hazırlığını tamamladı, iki oyuncu kadroda beklenmiyor

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak olan Gençlerbirliği, bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde Teknik Direktör Bernd Storck yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma koşusu ve koordinasyon hareketleriyle başladı. 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam eden idmanın ikinci bölümünde kırmızı-siyahlı ekip, çabukluk ve reaksiyona dayalı eğlenceli oyun oynadı. Hazırlıklar, taktiksel varyasyonlar ve duran top organizasyonlarıyla sona erdi.

Konyaspor karşılaşması öncesinde Gençlerbirliği'nde cezalı oyuncu bulunmazken tedavileri devam eden Kevin Rodrigues ve Pedro Pereira'nın maç kadrosunda yer alması beklenmiyor.