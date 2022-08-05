Federasyondan yapılan açıklamaya göre, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen görüşmede TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş da yer aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Gençlerbirliği Başkanı Talip Çankırı'dan Mehmet Büyükekşi'ye ziyaret - Son Dakika

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