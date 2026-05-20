Gençlerbirliği Kümede Kaldı

20.05.2026 11:13
Gençlerbirliği, Trabzonspor'u yenerek Süper Lig'de kalmayı başardı, Goutas ve Zuzek'in performansı dikkat çekti.

Trendyol Süper Lig'in son haftasında Trabzonspor'u 3-0 yenerek kümede kalan Natura Dünyası Gençlerbirliği'nin bu sezonki vazgeçilmezleri, savunma oyuncuları Dimitrios Goutas ve Zan Zuzek oldu.

Yönetim ve teknik direktör değişiklikleriyle anıldığı sezonda Süper Lig'de kalmayı başaran Gençlerbirliği'nde, 2025-2026 sezonunda en fazla şansı Goutas ve Zuzek buldu.

Bu sezon 5 kez teknik direktör değişikliğine giden kırmızı-siyahlılarda en fazla süreyi, 2 bin 907 dakikayla Yunan stoper Goutas aldı. 33 lig karşılaşmasında ilk 11'de görev yapan Goutas, cezalı olduğu için 1 maç kaçırdı.

Bu sezon mücadelesiyle taraftarların gönlünü kazanan başkent ekibinin kaptanı, 23. haftadaki ikas Eyüpspor maçında sakatlandığı için 41. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Goutas gibi 33 lig maçında şans bulan Sloven savunma oyuncusu Zan Zuzek de istikrarıyla dikkati çekti. Stoper ve zaman zaman ön liberoda görev yapan Zuzek, 2 bin 744 dakika süre aldı. Zuzek de Goutas gibi sarı kart cezalısı olduğu için 1 maçta takımını yalnız bıraktı.

Gençlerbirliği'nde Goutas ve Zuzek'i, 2 bin 618 dakikayla Portekizli sağ bek Pedro Pereira ve 2 bin 529 dakikayla Brezilyalı Thalisson Kelven takip etti.

Ligi 34 puanla 14. sırada tamamlayan Gençlerbirliği'nde bu sezon 32 oyuncu görev yaptı. En fazla sahada kalan kırmızı-siyahlı futbolcular ise şunlar:

FutbolcuDakika
Dimitrios Goutas2907
Zan Zuzek2744
Pedro Pereira2618
Thalisson2529
Dele-Bashiru2362
Franco Tongya2281
Ricardo Velho2070
Metehan Mimaroğlu1974
Göktan Gürpüz1940
Mbaye Niang1741
Sekou Koita1733
Oğulcan Ülgün1621

Onyekuru ve Niang, beklentilerin uzağında kaldı

Transfer edildiğinde kariyeriyle kırmızı-siyahlı taraftarları heyecanlandıran Henry Onyekuru, beklentileri karşılayamadı.

Kariyerinde Everton, Monaco, Galatasaray gibi önemli takımlarda forma giyen 28 yaşındaki Nijeryalı futbolcu, ligde 17 maçta toplam 302 dakika süre aldı.

Başkent ekibinin son 5 lig maçında 21 kişilik kadroya dahil edilmeyen Onyekuru, takımına gol katkısı sağlayamadı.

Gençlerbirliği, sezon başında kadrosuna kattığı Senagalli golcü Niang'dan da verim alamadı. Gençlerbirliği'nin bu sezonki kadrosunda forvet pozisyonunda alternatifi bulunmayan Niang, ligde ikisi penaltıdan olmak üzere 4 kez gol sevinci yaşayabildi.

Disiplinsiz hareketlerde bulunduğu iddiasıyla da zaman zaman gündeme gelen Niang, kritik Kasımpaşa ve Trabzonspor maçlarının kadrosunda yer almadı.

Gol istatistikleri

Süper Lig'de 49. sezonunu geçiren Gençlerbirliği, 34 haftada 36 gol atarken kalesinde 47 gol gördü.

Gençlerbirliği'nin en golcü isimleri, fileleri 6'şar kez havalandıran Koita ve Metehan Mimaroğlu oldu.

Tongya 5, 16 yaşındaki Furkan Ayaz Özcan dışında takımın tek forveti olan Niang ile orta saha oyuncusu Oğulcan Ülgün ise 4'er gol kaydetti.

Devre arasında Beştepe'ye geri dönen Adama Traore, Kasımpaşa ve Trabzonspor maçlarında takımının ilk gollerini atarak başkent ekibinin Süper Lig'e tutunmasına katkı sağladı.

12. haftadaki RAMS Başakşehir maçıyla kaleyi devralan Portekizli Velho da kritik maçlardaki kurtarışlarıyla adından söz ettirdi.

Ligde 23 ile 29. haftalar arasında gol atamayan kırmızı-siyahlar, üst üste 7 maçta gol sevinci yaşayamadı.

Volkan Demirel'in ikinci döneminde 8 maçta sadece 2 gol atabilen Gençlerbirliği, Metin Diyadin yönetiminde çıktığı son iki karşılaşmada ise toplam 6 gol buldu.

Öte yandan Gençlerbirliği, 6 kırmızı kartla Kasımpaşa'dan (7 kırmızı) sonraki en "hırçın" takım oldu. Başkent temsilcisinde Koita ve Thalisson 2'şer, Tongya ve takımdan ayrılan Michal Nalepa ise birer kez kırmızı kart gördü.

Teknik direktör ve başkan değişiklikleriyle sık sık gündeme geldi

Efsane başkanı İlhan Cavcav sonrası yönetiminde istikrarı sağlayamayan kırmızı-siyahlılarda bu sezon başkanlık koltuğunda sırasıyla Osman Sungur, Mehmet Kaya ve Haydar Arda Çakmak oturdu.

"Çalkantılı" bir sezon geçiren Gençlerbirliği'nde 5 kez de teknik direktör değişikline gidildi. Volkan Demirel ve Metin Diyadin, bu sezon iki kez göreve getirildi. Başkentin Süper Lig'deki tek temsilcisini, bu iki ismin dışında Hüseyin Eroğlu ve 18 gün görevde kalan Levent Şahin çalıştırdı.

Gençlerbirliği'nde bu sezon görev yapan teknik adamların performansları (Süper Lig) ise şöyle:

Teknik direktörMaçGBM
Hüseyin Eroğlu10226
Volkan Demirel (1. dönem)52-3
Metin Diyadin6222
Levent Şahin2-11
Volkan Demirel (2. dönem)8116
Metin Diyadin (2. dönem)22--
Not: Sezonun ilk yarısında 0-0 biten Kasımpaşa-Gençlerbirliği maçında, takımın başında Özcan Bizati yer aldı.

Kaynak: AA

