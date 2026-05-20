Gençlerbirliği Kümede Kaldı

Trendyol Süper Lig'in son haftasında Trabzonspor'u 3-0 yenerek kümede kalan Natura Dünyası Gençlerbirliği'nin bu sezonki vazgeçilmezleri, savunma oyuncuları Dimitrios Goutas ve Zan Zuzek oldu.

Yönetim ve teknik direktör değişiklikleriyle anıldığı sezonda Süper Lig'de kalmayı başaran Gençlerbirliği'nde, 2025-2026 sezonunda en fazla şansı Goutas ve Zuzek buldu.

Bu sezon 5 kez teknik direktör değişikliğine giden kırmızı-siyahlılarda en fazla süreyi, 2 bin 907 dakikayla Yunan stoper Goutas aldı. 33 lig karşılaşmasında ilk 11'de görev yapan Goutas, cezalı olduğu için 1 maç kaçırdı.

Bu sezon mücadelesiyle taraftarların gönlünü kazanan başkent ekibinin kaptanı, 23. haftadaki ikas Eyüpspor maçında sakatlandığı için 41. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Goutas gibi 33 lig maçında şans bulan Sloven savunma oyuncusu Zan Zuzek de istikrarıyla dikkati çekti. Stoper ve zaman zaman ön liberoda görev yapan Zuzek, 2 bin 744 dakika süre aldı. Zuzek de Goutas gibi sarı kart cezalısı olduğu için 1 maçta takımını yalnız bıraktı.

Gençlerbirliği'nde Goutas ve Zuzek'i, 2 bin 618 dakikayla Portekizli sağ bek Pedro Pereira ve 2 bin 529 dakikayla Brezilyalı Thalisson Kelven takip etti.

Ligi 34 puanla 14. sırada tamamlayan Gençlerbirliği'nde bu sezon 32 oyuncu görev yaptı. En fazla sahada kalan kırmızı-siyahlı futbolcular ise şunlar: